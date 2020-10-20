Єврокомісія визначила шість пріоритетів на 2021 рік

Представлену сьогодні програму Єврокомісії на 2021 рік мають схвалити Європарламент і Європейська рада

Європейська комісія на засіданні у Брюсселі визначила шість пріоритетів діяльності у 2021 році.

Про це "Укрінформ" повідомляє з посиланням на сайт Єврокомісії.

"Наш основний пріоритет - продовжувати працювати для збереження життів та добробуту наших громадян, яким загрожує пандемія коронавірусу. Ми досягли багато, але ще не знайшли вихід, і друга хвиля (інфекції) завдає тяжкого удару по усій Європі… Єврокомісія продовжить зусилля для того, щоб забезпечити європейців майбутньою вакциною та допомогти у відновленні нашої економіки шляхом «зеленої» та цифрової трансформації", - зауважила з цього приводу президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У сфері реалізації "Зеленої угоди" Єврокомісія підтвердила намір просуватися до досягнення кліматично-нейтрального статусу Європи до 2050 року та представити план дій щодо скорочення шкідливих викидів в атмосферу на 55 відсотків вже до 2030 року. Ці зусилля будуть охоплювати різні політичні напрямки - від використання поновлюваних джерел енергії та підвищення енергоефективності будівель до застосування стимулюючого податкового законодавства та посилення співпраці із партнерами для досягнення кліматичних цілей.

У сфері цифрового розвитку Єврокомісія також представить "дорожню карту" досягнення інноваційних цілей до 2030 року, включаючи технологічний розвиток у сфері комунікації, створення нових робочих місць, у фаховій підготовці спеціалістів та всього громадського сектору. При цьому пріоритет надаватиметься захисту особистої інформації, кібернетичній безпеці, дотриманню свободи слова та вільного обміну даними.

В економічній сфері Єврокомісія має зробити все можливе, щоб пов’язана з коронавірусом економічна криза не переросла у соціальну, що передбачає реалізацію амбітних програм захисту соціальних секторів та найбільш вразливих верств населення.

Водночас Єврокомісія буде послідовно зміцнювати позиції Європи у світі, включаючи участь у розробці безпечної та доступної вакцини проти коронавірусу. Також буде розроблений новий стратегічний підхід ЄС щодо підтримки роззброєння, демобілізації та реінтеграції колишніх комбатантів у зонах конфліктів. ЄК також ухвалить комунікацію (робочий документ) із надання гуманітарної допомоги, яка відкриє нові шляхи для роботи з партнерами ЄС та з міжнародними донорами.

В межах просування європейського способу життя, з урахуванням загроз від COVID-19, Єврокомісія працюватиме у напрямку зміцнення системи охорони здоров’я, розвитку наявних та створення нових дослідницьких установ у цій сфері. Як очікується, протягом року буде прийнята нова стратегія щодо розвитку вільного руху та Шенгенської зони, розроблений новий кодекс щодо регулювання міграції та надання притулку. Єврокомісія також продовжить боротьбу з організованою злочинністю, протидію контрабанді людей та різного роду гібридним загрозам.

Важливе місце у програмі діяльності Єврокомісії посідає розвиток європейської демократії, включаючи представлення нової стратегії у захисті прав дітей та людей з обмеженими можливостями, у боротьбі проти домашнього насильства тощо. Єврокомісія представить чіткі правила щодо фінансування політичних партій, посилить заходи захисту прав журналістів та громадянського суспільства.

Представлену сьогодні програму Єврокомісії на 2021 рік мають схвалити Європарламент і Європейська рада.

Як повідомлялося, Єврокомісія ухвалює робочу програму діяльності на кожні 12 місяців. Програма Єврокомісії на 2021 рік тісно пов’язана із планом відновлення Європи та застосуванням багатоцільового інструменту "Наступне покоління ЄС" ємністю 750 мільярдів євро, які є доступними для країн ЄС у кредитах та грантах, а також із виконанням цілей довгострокового бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки. Очікується, що лише протягом першого року програми відновлення Європи після коронакризи на підтримку ділової активності, збереження робочих місць та соціального захисту буде витрачена безпрецедентна сума у 672,5 мільярда євро.

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