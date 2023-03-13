За останні роки країни ЄС збільшили обсяги закупівлі основних озброєнь, збільшення імпорту відбулось на 47-65%.

Така тенденція є це попри глобальне зменшення торгівлі зброєю в світі.

Йдеться в звіті SIPRI.

Навіть попри те, що обсяги поставок озброєнь у світі скоротилися, поставки до Європи різко зросли через напруженість у відносинах між росією та більшістю інших європейських держав", - йдеться в звіті.

Старший науковий співробітник Програми SIPRI з питань передачі озброєнь Пітер Веземан сказав, що після вторгнення росії в Україну європейські держави хочуть якнайшвидше імпортувати більше озброєнь. Стратегічна конкуренція триває і в інших регіонах: імпорт озброєнь до Східної Азії збільшився, а імпорт на Близький Схід залишається на високому рівні.

Імпорт основних видів озброєнь європейськими державами збільшився на 47% у період з 2013 по 2022 роки, тоді як глобальний рівень міжнародних поставок озброєнь знизився на 5,1%.

Країни НАТО збільшили імпорт озброєнь на 65%, прагнучи зміцнити свої арсенали у відповідь на зростаючу загрозу з боку росії.

У світовому експорті озброєнь тривалий час домінували США і росія, але розрив між ними значно збільшується, тоді як розрив між росією і третім найбільшим постачальником, Францією, скорочується.

Американський експорт озброєнь зріс на 14% у період з 2013 про 2022 роки на США припадало 40% світового експорту озброєнь. Експорт озброєнь з рф впав на 31% за 10 років, а її частка в світовому експорті озброєнь зменшилась з 22 до 16 %, тоді як частка Франції зросла з 7,1 до 11%.

"Цілком ймовірно, що вторгнення в Україну ще більше обмежить російський експорт озброєнь. Це пов'язано з тим, що росія надаватиме пріоритет забезпеченню своїх збройних сил, а попит з боку інших держав залишатиметься низьким через торговельні санкції проти Росії та зростаючий тиск з боку США та їхніх союзників щодо відмови від купівлі російських озброєнь", – сказав Саймон Веземан.