Європа остерігається, що Трамп може згорнути допомогу Україні – FT

24 листопада 2025, 15:37
Європа остерігається, що Трамп може згорнути допомогу Україні – FT
Фото: Укрінформ
Тоді Київ залишиться у критично вразливому становищі.

У низці європейських столиць посилюються хвилювання, що президент США Дональд Трамп може радикально скоротити або й повністю припинити підтримку України, розчарувавшись відсутністю прогресу у спробах зупинити розв’язану росією війну.

Про це йдеться в матеріалі газети Financial Times.

За даними видання, Білий дім останнім часом тисне на Київ та його партнерів, намагаючись підштовхнути їх до укладання домовленості з Москвою. Такий підхід викликає стурбованість у Європі та у частини американського істеблішменту, що Трамп може схилитися до прийняття російських вимог.

У неділю Трамп публічно розкритикував українських та європейських лідерів, заявивши, що вони не демонструють достатнього прогресу на шляху до припинення війни.

Після того як минулого тижня Вашингтон передав Києву 28-пунктний план, низка європейських партнерів України закликала до подальшого доопрацювання документа. 

Один європейський посадовець, коментуючи ситуацію виданню, висловив побоювання, що президент США може повністю відмовитися від підтримки України через розчарування, поставивши Київ у критично вразливе становище.

"Це сценарій, до якого ми, очевидно, готуємося", - зазначив він.

Європейські дипломати тим часом очікують серію нових консультацій наступного тижня між Францією, Німеччиною та Великою Британією. До процесу можуть приєднатися Польща, Фінляндія та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"Ми намагаємося виробити щось, що могло би стати контрпропозицією", - сказав один із дипломатів.

 
ЄвросоюзДональд Трамппідтримка України

Більше публікацій

