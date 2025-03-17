Європа стикається з вибором між соціальними витратами та обороною – FT

Європейські лідери наразі відкрито обговорюють можливість збільшення витрат на оборону найближчим десятиліттям з 2 до 3,5% ВВП, або навіть вище.

У Європі настав кінець ери "дивідендів миру", у рамках якої європейські країни скорочували витрати на оборону, виділяючи кошти на інші потреби, оскільки президент США Дональд Трамп пригрозив скоротити підтримку континенту з боку Америки.

Про це йдеться в статті Financial Times.

Уточнюється, що європейські лідери наразі відкрито обговорюють можливість збільшення витрат на оборону найближчим десятиліттям з 2 до 3,5% ВВП, або навіть вище. Таких показників на континенті не було з кінця 1960-х років.

За підрахунком видання, з таким рівнем витрат у період з 1995 до 2023 року країнам-членам Євросоюзу довелося б додатково виділяти на оборону ще 387 млрд доларів на рік. Роками Європа, завдяки низькому рівню військових витрат і тривалому періоду захисту з боку США, могла собі дозволити одну з найщедріших у світі систем соціального забезпечення для літнього населення.

За даними Євростату, в ЄС частка витрат на соцзахист зросла з 36,6% у 1995 році до 41,4% у період перед пандемією коронавірусу. Тепер європейцям доведеться піти на скорочення наявних витрат на соціальні потреби населення або на збільшення запозичень, які багато столиць у країнах ЄС навряд чи зможуть собі дозволити.

У виданні зазначили, що зближення Трампа з російським диктатором владіміром путіним і погрози з його боку вивести США з НАТО підштовхнули Європу до більш незалежної від Америки оборонної політики.

На думку економіста консалтингової компанії Pantheon Macroeconomics Клауса Вістесена, прогрес у цьому питанні буде, ймовірно, надто повільним, а попереду на континент чекає довгий шлях, який супроводжуватиметься "поспішним і панічним переходом".

"Європа не мала збройних сил, здатних протистояти рівному противнику, мабуть, із 1970-х і 1980-х років, коли під час холодної війни оборонна позиція постійно посилювалася", - пояснив він.

Своєю чергою, старший науковий співробітник Bruegel Гунтрам Вольфф вважає, що Європа має наблизитися до рівня військових витрат 1980-х років, однак це означає, що країнам ЄС доведеться піти на більші компроміси у своїх державних бюджетах.

Експерти вважають, що скорочення держвитрат на пенсії та сферу охорони здоров'я буде особливо складним і болючим завданням для європейців. Річ у тім, що населення Європи є "найстарішим", якщо порівнювати з іншими континентами. Це означає, що соціальні витрати зростатимуть, тоді як доходи падатимуть у міру скорочення працездатного населення.

"Урядам доведеться або більше позичати, що може засмутити інвесторів, або піти на скорочення бюджету, що може засмутити виборців", - пояснив економіст Capital Economics Джек Аллен-Рейнольдс.

Нагадаємо, Європейський Союз планує реалізувати амбітний проєкт для зміцнення своєї оборонної промисловості на фоні послаблення підтримки з боку США. Цей крок направлений на стримування російської агресії та підтримку України, зокрема в умовах, коли США переглядають свою стратегію щодо Європи.