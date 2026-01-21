Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Європарламент призупинив роботу над торговою угодою зі США

21 січня 2026, 18:43
Фото: reuters.com
Раніше лідери найбільших груп Європарламенту наголошували на необхідності поставити на паузу затвердження торгової угоди через тарифні погрози Трампа.

У Європарламенті офіційно підтвердили призупинення роботи над затвердженням торгової угоди між ЄС та США у зв’язку з останніми тарифними погрозами президента Дональда Трампа щодо низки членів Євросоюзу.

Про це у своєму X оголосив голова торгового комітету Європарламенту, представник фракції соціал-демократів Бернд Ланге.
"Тепер офіційно: угода ЄС і США на паузі до подальших повідомлень. Наша переговорна команда щойно вирішила призупинити роботу комітету над юридичною імплементацією угоди у Торнбері", – зазначив Ланге.

"На кону – наш суверенітет і територіальна цілісність. 'Бізнес як завжди' вже неможливий", – додав євродепутат.

Раніше лідери найбільших груп Європарламенту наголошували на необхідності поставити на паузу затвердження торгової угоди через тарифні погрози Трампа низці європейських країн, зокрема через позицію щодо Гренландії.

Крім того, президент США погрожував Франції високими митами на шампанське у зв’язку з очікуваною відмовою приєднатися до створюваної ним Ради миру.

