Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку України

Сьогодні Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо необхідності непохитної підтримки України ЄС після двох років повномасштабної війни.

Про цеповідомляє агенство Укрінформ.

Європарламент наголосив на непохитній солідарності з народом і політичним керівництвом України.

Там підтвердили підтримку незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Депутати вкотре засудили російську війну проти України і залучення до неї режиму в білорусі, а також висунули вимогу до росії та її поплічників негайно зупинити бойові дії та вивести всі свої сили та військове обладнання з усієї території України.

В резолюції йдеться про неприпустимість атак проти мирного населення і цивільної інфраструктури.

ЄВ закликає росію зупинити практику насильницької депортації українців з тимчасово окупованих територій і звільнити всіх українців, які перебувають у російському полоні чи ув’язненні, а також припинити практику завезення російських громадян на окупованих територіях України.

В документі засуджується намір рф провести "президентські вибори" на ТОТ України і підкреслюється, що Європарламент не визнає результати цих протиправних "виборів".

Депутати закликають Єврокомісію, високого представника ЄС і країни-члени працювати разом з Україною і всім міжнародним співтовариством для створення спеціального трибуналу з розслідування та покарання злочину агресії, яку коїть росія.

Резолюція вітає заснування Міжнародного центру із переслідування за злочин агресії проти України у Гаазі.

Також Європарламент закликав ЄС продовжувати санкції проти росії і пов'язаних країнах.

Там наголосили на важливості звільнення Криму, окупованого росією 10 років тому. Депутати підтвердили підтримку зусиль країн-членів та ЄС з постачання в Україну необхідної зброї та військового обладнання і закликали продовжувати цю допомогу так довго, як це буде необхідним для перемоги України.

Європейські політики висловили підтримку Формулі миру Президента Володимира Зеленського та привітали підписання двосторонніх угод у сфері безпеки між Україною та Великою Британією, Данією, Італією, Німеччиною та Францією в рамках реалізації спільної декларації G7 з підтримки України. При цьому документ окремо наголошує, що ці угоди не можуть розглядатися як альтернатива майбутньому членству України в НАТО.