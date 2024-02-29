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Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку України

29 лютого 2024, 15:02
Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку України
Фото: AFP
Сьогодні Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо необхідності непохитної підтримки України ЄС після двох років повномасштабної війни.

Про цеповідомляє агенство Укрінформ.

Європарламент наголосив на непохитній солідарності з народом і політичним керівництвом України. 

Там підтвердили підтримку незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. 

Депутати вкотре засудили російську війну проти України і залучення до неї режиму в білорусі, а також висунули вимогу до росії та її поплічників негайно зупинити бойові дії та вивести всі свої сили та військове обладнання з усієї території України.

В резолюції йдеться про неприпустимість атак проти мирного населення і цивільної інфраструктури.

ЄВ закликає росію зупинити практику насильницької депортації українців з тимчасово окупованих територій і звільнити всіх українців, які перебувають у російському полоні чи ув’язненні, а також припинити практику завезення російських громадян на окупованих територіях України.

В документі засуджується намір рф провести "президентські вибори" на ТОТ України і підкреслюється, що Європарламент не визнає результати цих протиправних "виборів".

Депутати закликають Єврокомісію, високого представника ЄС і країни-члени працювати разом з Україною і всім міжнародним співтовариством для створення спеціального трибуналу з розслідування та покарання злочину агресії, яку коїть росія. 

Резолюція вітає заснування Міжнародного центру із переслідування за злочин агресії проти України у Гаазі.

Також Європарламент закликав ЄС продовжувати санкції проти росії і пов'язаних країнах. 

Там наголосили на важливості звільнення Криму, окупованого росією 10 років тому. Депутати підтвердили підтримку зусиль країн-членів та ЄС з постачання в Україну необхідної зброї та військового обладнання і закликали продовжувати цю допомогу так довго, як це буде необхідним для перемоги України.

Європейські політики висловили підтримку Формулі миру Президента Володимира Зеленського та привітали підписання двосторонніх угод у сфері безпеки між Україною та Великою Британією, Данією, Італією, Німеччиною та Францією в рамках реалізації спільної декларації G7 з підтримки України. При цьому документ окремо наголошує, що ці угоди не можуть розглядатися як альтернатива майбутньому членству України в НАТО.

 
Європарламентрезолюціяпідтримка

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