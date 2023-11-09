Європарламент вимагає посилити контроль за санкціями проти росії

Євродепутати хочуть, щоб Єврокомісія і країни-члени ЄС розширили санкції і ввели повну заборону на продаж і ограновування алмазів російського походження або тих, які росія реекспортує до ЄС.

У Європарламенті закликають вжити більш ефективних заходів щодо обмеження можливостей росії обходити санкції ЄС, а також вжити нових санкцій проти рф.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Європарламенту.

"У резолюції, прийнятій у четвер, парламент висловлює свою тривогу щодо існуючих лазівок у режимі санкцій ЄС проти росії. Наголошуючи на безпрецедентному характері обмежувальних заходів ЄС. Крім того, депутати Європарламенту стурбовані відсутністю належного виконання та спробами підірвати зусилля, спрямовані на стратегічне послаблення російської економічної та промислової бази, а також перешкоджання здатності країни вести війну", — йдеться у тексті резолюції.

У резолюції також вказується на здатність росії обходити такі заходи, як обмеження цін на нафту, введене країнами-членами ЄС і так званою Коаліцією з обмеження цін.

При цьому додається, що в ЄС різко зріс імпорт нафтопродуктів, вироблених на основі російської нафти, з таких країн, як Індія, Китай, Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати, Казахстан, Киргизстан і Сербія, що, по суті, створює "чорний хід" для кремлівської нафти в ЄС.

У тексті також підкреслюється, що Європейський Союз все ще залишається одним із найбільших клієнтів росії на викопному паливі через продовження імпорту трубопровідного газу та СПГ, а також через різні винятки із заборони на імпорт сирої нафти та нафтопродуктів.

"Ринок ЄС має бути закритий для російського викопного палива", — наголошують у Європарламенті.

Водночас депутати закликають ЄС посилити дії щодо дотримання наявних санкцій стосовно експорту російської нафти, належним чином закрити ринок ЄС для викопного палива російського походження та запровадити санкції щодо всіх найбільших російських нафтових компаній, Газпромбанку, їхніх дочірніх компаній, а також їхніх рад директорів і керівництва.

Євродепутати також вважають, що ЄС має вивчити правові можливості конфіскації заморожених російських активів та їхнього використання для відновлення України.