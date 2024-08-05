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ПОЛІТИКА

Європарламент вимагає санкцій проти Угорщини за спрощення в'їзду для росіян і білорусів

05 серпня 2024, 15:12
Європарламент вимагає санкцій проти Угорщини за спрощення в'їзду для росіян і білорусів
Фото: 1news.md
Європейські парламентарі збирають підписи під листом, спрямованого до Єврокомісії.

Група законодавців у Європейському парламенті вимагає від Єврокомісії вжити заходів щодо Угорщини через рішення Будапешта спростити вʼїзд для росіян та білорусів. Серед можливих обмежень — призупинення участі Угорщини у Шенгенській зоні.

Про це повідомляє Politico.

"Ми закликаємо Європейську комісію вжити термінових заходів для розслідування рішення Угорщини, оскільки воно може являти собою лазівку та потенційно поставити під загрозу загальне функціонування Шенгенської зони та її роль як безпечного простору для громадян", — йдеться в листі, ініційованому депутаткою з Чехії Данушей Нерудовою та парламентарем з Литви Пятрасом Ауштрявічюсом.

У листі зазначається, що у разі відмови Будапешта змінити свою політику, ЄС повинен поставити під сумнів присутність Угорщини в Шенгенській зоні, запровадивши новий контроль на угорських кордонах та можливість для інших держав ЄС не визнавати угорські візи. Станом на вечір 4 серпня лист зібрав майже 70 підписів. Серед підписантів є колишні прем'єри Бельгії та Ірландії.

Нагадаємо, Угорщина послабила візові обмеження щодо громадян рф та білорусі. Будапешт включив їх у програму так званої "національної карти", власників якої не піддають спеціальній перевірці на європейському рівні. Через це голова Європейської народної партії Манфред Вебер заявив, що рішення Будапешта відчиняє двері для російських шпигунів, і лідери ЄС повинні вжити термінових контрзаходів.
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