Європарламент закликав країни ЄС покінчити зі схемою "золотих віз"

Європарламент закликав держави-члени ЄС покінчити з відмиванням грошей у блоці шляхом припинення програм продажу віз і паспортів.

Рекомендація є частиною ​​доповіді, яка також звинувачує сім країн ЄС в тому, що вони діють як податкові гавані: Люксембург, Кіпр, Ірландія, Мальта, Угорщина, Бельгія та Нідерланди, повідомляє Reuters.

Документ є результатом річної роботи парламентського комітету з питань фінансових злочинів та ухилення від сплати податків. Тепер цей звіт схвалений Європарламентом, що збільшує його політичну вагу попри необов’язковий характер.

Законодавці відзначили, що країни ЄС повинні якнайшвидше припинити всі існуючі схеми отримання громадянства та дозволів проживання багатими іноземцями. Нині в 20 з 28 країн ЄС діють такі програми.

Економічні переваги цих схем "не компенсують серйозних ризиків безпеки, відмивання коштів та ухилення від сплати податків, які вони представляють", заявили в Європарламенті. Законодавці підтримали застереження Єврокомісії щодо ризиків, спричинених головним чином програмами Мальти та Кіпру. "Гарним першим кроком у боротьбі з відмиванням грошей у межах ЄС буде скасування схеми так званих "золотих віз", яка є воротами для відмивання грошей та організованої злочинності", - сказав Маркус Фербер, голова консервативної групи в економічному комітеті ЄП. У доповіді законодавці також закликали до створення фінансової поліції на рівні ЄС для протидії відмиванню доходів, одержаних злочинною діяльністю, які, за їхніми оцінками, складають 110 мільярдів євро щорічно. У більш широкому сенсі, депутати закликали до жорсткіших правил ЄС щодо ухилення від сплати податків, заявивши, що блок повинен протидіяти цій практиці в іноземних податкових оазисах, а також у семи країнах ЄС, які "сприяють агресивному податковому плануванню".