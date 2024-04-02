Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Європарламентарка назвала час вступу України до ЄС

02 квітня 2024, 16:55
Європарламентарка назвала час вступу України до ЄС
фото European Parliament
Це може статися не раніше 2030 року.

Дуже важливо, щоб у бюджет Європарламенту було закладено гроші не тільки на підготовчі процеси для вступу України до ЄС, а й для України за різними програмами ЄС, коли вона вже вступить до організації. Це може статися не раніше 2030 року.

Про це заявила депутатка Європарламенту від Латвії Сандра Калнієте у інтерв'ю "Главкому".

"За результатами останніх соцопитувань Європейський парламент "іде направо", тобто зростає популярність радикально правих. На правому фланзі будуть зосереджені кілька партій популістів. Так само залишатимуться і радикально ліві, але їхня кількість не буде сильно зростати порівняно з нинішнім складом Європарламенту. Що важливо для України, так це те, що на радикальному правому фланзі перебуватимуть усі так звані "друзі путіна", такі як Марін Ле Пен, наприклад. Зараз досить високий рівень підтримки для України. У наступному парламенті підтримка може дещо змінитися", – пояснила парламентарка. 

Вона розповіла, що Латвія, яку вона представляє, пройшла довгий шлях до членства в ЄС.

"Нове скликання Європарламенту ухвалюватиме бюджет на наступні сім років. Дуже важливо, щоб у бюджет було закладено гроші не тільки на підготовчі процеси для вступу України до ЄС, а й для України за різними програмами ЄС, коли ваша країна вже вступить до ЄС. Ми розраховуємо, що це може статися не раніше 2030 року. Тобто йдеться про всілякі напрямки фінансової підтримки ЄС, яку сьогодні мають країни-члени. Новий бюджет буде ухвалено, сподіваюся, у 2026 році, або у 2027 році, а чинності він набуде у 2028 році. Тому в ньому дуже важливо передбачити гроші вашій країні, які зможуть до вас прийти після вступу до ЄС. Це перше", – зазначила Калнієте. 

Вона додала, що наразі Європейський Союз не готовий до нового великого розширення. 

"Це буде важкий процес. У ньому я бачу кілька речей, на які слід звернути увагу", – пояснила парламентарка. 

Калнієте вважає, що реформа спільної сільськогосподарської політики буде складним питанням для ЄС, адже це  близько 33% європейського бюджету.

"Україна – це величезна сільськогосподарська країна. Інше питання, яке буде винятково складним, але дуже важливим для країн-кандидатів, це зміни процедури ухвалення рішень. Тобто, щоби ЄС розширив перелік питань, у яких рішення ухвалюються голосуванням кваліфікованою більшістю. Це для того, щоби країни не змогли накласти вето на важливі рішення, як це часто відбувається зараз", – додала вона. 

У яких саме питаннях буде перехід до такого голосування, поки що невідомо. Між тим, Україна має виконувати вимоги на шляху до членства, зауважила Калнієте. 

 

 

Європарламентвійна в Україніросія окупантивступ в ЄС

Останні матеріали

Лазівки в санкціях. Як росіяни використовують криптовалюту tether для тіньової торгівлі деталями для зброї – WSJ
Політика
Лазівки в санкціях. Як росіяни використовують криптовалюту tether для тіньової торгівлі деталями для зброї – WSJ
Переклад iPress – 02 квітня 2024, 16:36
Ердоган зазнав першої суттєвої поразки за два десятиліття. Чи його ера добігає кінця? – західні ЗМІ
Політика
Ердоган зазнав першої суттєвої поразки за два десятиліття. Чи його ера добігає кінця? – західні ЗМІ
Переклад iPress – 02 квітня 2024, 12:34
Дивні звички попів Крайньої Півночі росії. Експансія руського патріархату від Норвегії до Африки – Елізабет Бро
Політика
Дивні звички попів Крайньої Півночі росії. Експансія руського патріархату від Норвегії до Африки – Елізабет Бро
Переклад iPress – 02 квітня 2024, 08:26
Китай має ліцензію на шпигунство. Час її відкликати – Едвард Лукас
Технології
Китай має ліцензію на шпигунство. Час її відкликати – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 квітня 2024, 16:20
Треба донатити. Україна тримається в умовах значного дефіциту боєприпасів – Філліпс О'Брайен
Бізнес & Фінанси
Треба донатити. Україна тримається в умовах значного дефіциту боєприпасів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 квітня 2024, 12:46
Запитання та відповіді. Gripen з ракетами Метеор були б корисними в повітряній війні України – Том Купер
Технології
Запитання та відповіді. Gripen з ракетами Метеор були б корисними в повітряній війні України – Том Купер
01 квітня 2024, 01:50
Вашингтон недбало ставиться до нацбезпеки. Чи дослухається Байден до своїх радників з оборони та нацбезпеки? – The Hill
Політика
Вашингтон недбало ставиться до нацбезпеки. Чи дослухається Байден до своїх радників з оборони та нацбезпеки? – The Hill
Переклад iPress – 29 березня 2024, 15:54
Це дальність, дурню. Українські F-16 поки не зможуть протистояти російським Су-35 з ракетами Р-37. Частина 3 – Том Купер
Технології
Це дальність, дурню. Українські F-16 поки не зможуть протистояти російським Су-35 з ракетами Р-37. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 29 березня 2024, 12:11
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється