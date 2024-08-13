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Європейські газові трейдери уникають українських сховищ після нападів росії – FT

13 серпня 2024, 10:13
Європейські газові трейдери уникають українських сховищ після нападів росії – FT
Фото: УНН
російські атаки підвищили ризики, позбавивши зруйновану війною країну доходів.

Влітку 2024 року європейські трейдери використовують лише частину величезних сховищ природного газу в Україні. російські атаки підвищили ризики, позбавивши зруйновану війною країну доходів.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що Україна має найбільші підземні сховища в Європі і минулого року надала компаніям ЄС цінний простір для зберігання надлишкового газу напередодні зими. Але обсяги європейського газу в червні та липні становили лише десяту частину ресурсу, який зберігався рік тому. Це пов'язано з весняними атаками рф на енергетичну інфраструктуру України, включно зі спорудами для зберігання газу.
 
"Постійні російські атаки на українські сховища збільшують ризик зберігання газу", – заявив керівник відділу торгівлі континентальною Європою енергетичної групи Axpo сказав Марко Заальфранк.
 
За словами журналістів, газосховища в ЄС можуть вмістити максимум близько 100 мільярдів куб. м природного газу в порівнянні з річною потребою в блоці від 350 до 500 мільярдів куб. м залежно від погоди та інших умов. Минулого року Україна запропонувала близько 10 млрд куб. м додаткових сховищ, а європейські підприємства зберігали понад 2 млрд куб. м напередодні зимових місяців. Київ пропонував низькі тарифи на зберігання.
 
Але цього року закачування було незначним, навіть якщо сховища ЄС заповнені на 86% – це найвищий рівень цього року, згідно з даними Gas Infrastructure Europe. За даними Argus, у червні та липні європейські компанії відправили лише 15,4 млн кубометрів і 51,9 млн кубометрів у порівнянні зі 102,7 млн кубометрів і 586,6 млн кубометрів в аналогічні місяці минулого року.
 
Автори підкреслюють, що газові резервуари розташовані глибоко під землею, що захищає їх від ударів. Однак пошкодження наземних об’єктів, які використовуються для закачування газу в позасховищах, є значним ризиком, про який хвилюються трейдери.
 
"Головна проблема полягає не у втраті газу, а в неможливості відібрати його, коли це потрібно і потрібно", –  пояснює Заальфранк.
 
Державна енергетична компанія "Нафтогаз" повідомила, що в березні та квітні було скоєно кілька атак на наземну інфраструктуру. Однак щодо закачування та відбору газу, "немає жодних проблем".

 

газові сховищавійна в Україніросія окупанти

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