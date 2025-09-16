Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Європейські соціалісти виключили словацьку партію прем'єра Фіцо через контакти з росією

16 вересня 2025, 19:12
Європейські соціалісти виключили словацьку партію прем'єра Фіцо через контакти з росією
Фото: news.yahoo.com
Фіцо дедалі частіше вступає в конфлікт з європейськими соціалістами.

Керівництво Партії європейських соціалістів (PES) ухвалило рішення виключити зі своєї партії політичну силу Smer-SD прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Водночас членство партії призупинили у 2023 році.

Про це повідомляє Politico.

За словами чотирьох співрозмовників Politico, президія PES одноголосно проголосувала за виключення Smer-SD на засіданні 11 вересня.

Водночас рішення має бути ратифіковане на зустрічі в Амстердамі з 16 по 18 жовтня.

Politico пише, що Фіцо дедалі частіше вступає в конфлікт з європейськими соціалістами, сповільнюючи прийняття санкцій проти росії. Також його звинувачують у підриві верховенства права в Братиславі.

Видання уточнює, що євродепутати від партії Smer-SD партії не відповіли на запити про коментарі. Європейські соціалісти також не відповіли на запит про коментарі. Politico вважає, що причиною такого рішення партії також може бути зустрічі Фіцо з російським диктатором.

2 вересня Фіцо зустрівся з російським диктатором владіміром путіним у Пекіні. Під час зустрічі путін назвав слова Європи про те, що росія хоче на неї напасти, "провокацією або повною некомпетентністю", а Фіцо, своєю чергою, заявив про неприпустимість членства України в НАТО.

СловаччинаРоберт Фіцосоціалісти

