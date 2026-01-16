Європейські війська в Гренландії не зупинять плани Трампа щодо острова – Білий дім

У Вашингтоні відреагували на появу європейських військ у Гренландії.

Розгортання європейських військ у Гренландії не впливає на плани президента США Дональда Трампа встановити контроль над арктичним островом, заявили в Білому домі.

"Я не думаю, що присутність європейських військ якимось чином впливає на процес ухвалення рішень президентом або змінює його мету щодо набуття Гренландії", — цитує речницю Білого дому Каролін Левітт видання Politico.

Цього тижня кілька європейських країн, зокрема Франція, Німеччина, Швеція, Фінляндія, Норвегія та Нідерланди, оголосили про направлення військових до Гренландії для участі в данських навчаннях — частина підрозділів уже перебуває на острові. Естонія долучилася до планування і заявила, що "готова направити військових, якщо буде запит". НАТО участі в цих навчаннях не бере — йдеться про міжурядові маневри.

Президент США неодноразово погрожував застосуванням військової сили для захоплення арктичного острова, стверджуючи, що Гренландія може опинитися під контролем росії або Китаю. Після зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Білому домі в середу міністр закордонних справ Данії заявив, що між Вашингтоном та Копенгагеном разом із Гренландією "зберігаються принципові розбіжності".

Президент Франції Емманюель Макрон раніше в четвер повідомив військовим, що Франція в найближчі дні направить до Гренландії сухопутні, повітряні та морські сили.

"Франція і європейці мають і надалі бути присутніми всюди, де їхні інтереси перебувають під загрозою, — без ескалації, але безкомпромісно щодо поваги до територіального суверенітету", — наголосив він.