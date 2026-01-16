Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Європейські війська в Гренландії не зупинять плани Трампа щодо острова – Білий дім

16 січня 2026, 12:18
Європейські війська в Гренландії не зупинять плани Трампа щодо острова – Білий дім
Фото: DW
У Вашингтоні відреагували на появу європейських військ у Гренландії.

Розгортання європейських військ у Гренландії не впливає на плани президента США Дональда Трампа встановити контроль над арктичним островом, заявили в Білому домі.

"Я не думаю, що присутність європейських військ якимось чином впливає на процес ухвалення рішень президентом або змінює його мету щодо набуття Гренландії", — цитує речницю Білого дому Каролін Левітт видання Politico.

Цього тижня кілька європейських країн, зокрема Франція, Німеччина, Швеція, Фінляндія, Норвегія та Нідерланди, оголосили про направлення військових до Гренландії для участі в данських навчаннях — частина підрозділів уже перебуває на острові. Естонія долучилася до планування і заявила, що "готова направити військових, якщо буде запит". НАТО участі в цих навчаннях не бере — йдеться про міжурядові маневри.

Президент США неодноразово погрожував застосуванням військової сили для захоплення арктичного острова, стверджуючи, що Гренландія може опинитися під контролем росії або Китаю. Після зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо в Білому домі в середу міністр закордонних справ Данії заявив, що між Вашингтоном та Копенгагеном разом із Гренландією "зберігаються принципові розбіжності".

Президент Франції Емманюель Макрон раніше в четвер повідомив військовим, що Франція в найближчі дні направить до Гренландії сухопутні, повітряні та морські сили.

"Франція і європейці мають і надалі бути присутніми всюди, де їхні інтереси перебувають під загрозою, — без ескалації, але безкомпромісно щодо поваги до територіального суверенітету", — наголосив він.

Дональд ТрампДаніяГренландіяЄвросоюзбілий дім

Останні матеріали

Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Політика
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 січня 2026, 12:04
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна
Політика
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна "операція" на острові – Джеймс Ставрідіс та Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 січня 2026, 11:18
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Політика
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2026, 08:06
Проблема
Політика
Проблема "Орєшніка" для Європи. Технічні обмеження, альтернативні витрати та невирішені проблеми у сфері стримування – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 січня 2026, 15:46
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Політика
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Переклад iPress – 15 січня 2026, 14:05
Фронт без прориву і демонстрація
Політика
Фронт без прориву і демонстрація "Орєшніка". Як кремль намагається змінити порядок денний – Мік Раян
Переклад iPress – 15 січня 2026, 07:28
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус
Політика
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус "великої держави" – Politico
Переклад iPress – 14 січня 2026, 16:15
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється