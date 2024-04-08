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ПОЛІТИКА

Європейські виробники зброї попереджають про залежність від китайської бавовни, що використовується в пороху

08 квітня 2024, 15:42
Європейські виробники зброї попереджають про залежність від китайської бавовни, що використовується в пороху
Фото: РБК-Україна
Європа отримує від Китаю понад 70% свого бавовняного лінту.

Європейські виробники зброї попередили про залежність від китайської бавовни — вона використовується в пороху для боєприпасів. Це стало загрозою для розширення виробництва, яке потрібне для поповнення власних запасів Європи та допомоги Україні.

Про це пише Financial Times.

Бавовняний лінт — це головний інгредієнт для виробництва нітроцелюлози, яка використовується в артилерійських снарядах та інших вибухових речовинах.

За словами виконавчого директора концерну Rheinmetall Арміна Паппергера, Європа отримує від Китаю понад 70% свого бавовняного лінту. Є ризик, що Пекін може затримувати поставки лінту з геополітичних причин, і тому виробники роблять якомога більші запаси.

На Китай припадає майже половина бавовняного лінту, що продається у всьому світі, а його найбільшими імпортерами є Німеччина, Швеція та Бельгія.

Зараз Євросоюз планує збільшити виробництво 155-мм снарядів за стандартом НАТО до 1,4 мільйона на рік, однак цьому заважає нестача нітроцелюлози. Європейські оборонні компанії вважають, що складно буде наростити виробництво вибухових речовин, перебуваючи в залежності від китайських джерел постачання.

Німеччина й інші європейські країни намагаються диверсифікувати поставки критично важливих матеріалів із Китаю, щоб зменшувати ризик. Тим часом росія нарощує виробництво боєприпасів і збільшує імпорт нітроцелюлози з Китаю. Її закупівлі з Китаю зросли з $3,4 мільйона у 2022 році до $7,18 мільйона за перші 10 місяців 2023 року.

Європейські виробники вже шукають альтернативні шляхи поставок, а німецький концерн Rheinmetall, чия дочірня компанія Nitrochemie виробляє нітроцелюлозу, планує розширювати виробництво і створити підрозділ з виробництва на базі нового заводу з виробництва боєприпасів.

"Якщо ви хочете масштабувати виробництво боєприпасів, це стосується не лише сировини, а й будівництва нових виробничих майданчиків, що, залежно від стандартів, може зайняти від шести місяців до двох років", — резюмував керівник Німецької ради з міжнародних відносин з питань безпеки та оборони Крістіан Меллінг.

ЄвропаКитайзброя

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