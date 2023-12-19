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Єврорада розкрила деталі 12-го пакета санкцій проти росії: в списку 61 особа і 86 установ

19 грудня 2023, 15:13
Єврорада розкрила деталі 12-го пакета санкцій проти росії: в списку 61 особа і 86 установ
Фото: з вільних джерел
Сьогодні Європейська Рада опублікувала деталі 12-го пакета санкцій проти росії.

Про це написано на сайті Європейської Ради.

"В рамках 12 пакета санкцій Рада ЄС вирішила поширити обмежувальні заходи проти ще 61 особи та 86 установ, що несуть відповідальність за дії з підриву або загрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", - йдеться на сайті. 

В Новий санкційний пакет увійшло більше 40 підприємств і компаній російського ВПК, 7 приватних військових компаній та їх засновників, а також 12 білорусів, які були залучені до російської війни проти України, інших офіційних осіб та представників бізнесу, причетних до оборонної сфери росії.

Санкції застосовані проти економічних діячів, включаючи Групу "Альфа-страхование", Росфінмоніторинг, чотири телекомунікаційні компанії, які діють на тимчасово окупованих територіях України.

Також в переліку осіб і установ, проти яких застосовані санкції, є 14 членів ЦВК рф та два члени регіональних "виборчих комітетів", причетні до організації на ТОТ незаконного "референдуму" 2022 року і "виборів" 2023 року. Санкції поширюються на осіб та установи, що були залучені до військового «перевиховання» українських дітей. У документі згадуються такі рухи, як "Волонтери перемоги", центр "Авангард" та "Кримський патріотичний центр".

Обмежувальні заходи ЄС поширюються й на представників російського IT-сектору, включаючи дві установи та двох осіб, що відповідальні за спроби оминання санкцій ЄС, а також на осіб та установи, що поширювали дезінформацію й пропаганду на підтримку російської війни проти України, включаючи телеканали "Царьград", "Спас" і кілька пропагандистських видань.

Рада ЄС розширила рамкові умови для застосування санкцій щодо осіб та установ, що відповідальні за захоплення компаній ЄС, заснованих в росії, та отримують відповідні прибутки. Крім того, передбачено можливість не вилучати з санкційного списку померлих осіб, якщо внаслідок цього їхні активи можуть бути використані для фінансування агресивної війни росії проти України.

На сьогодні санкції проти росії через її війну в Україні поширюються загалом на 1950 осіб і установ рф. На цих суб’єктів, що включені до санкційного переліку, поширюються заморожування активів, громадянам та установам ЄС заборонено надавати їм будь-які фінансові фонди. Фізичним особам також заборонено в’їзд в ЄС або транзит через його територію.

Нагадаємо, що вчора ЄС схвалив 12-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти росії.

 

Єврорада12 пакет санкцій

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