Єврорада розраховує розблокувати вето Угорщини і Польщі стосовно бюджету ЄС

Переважна більшість держав-членів підтримали компромісний проект, який був ухвалений Європейським парламентом за керівної ролі на переговорах німецького головування Ради ЄС.

"Жоден не недооцінює труднощів ситуації, серйозного характеру перешкод, з якими ми зіткнулися, але є воля працювати дуже інтенсивно найближчими днями, щоб спробувати просунутися у вирішенні цих проблем", - сказав глава Євроради.

У найближчі дні будуть зроблені зусилля, щоб добитися зняття вето, накладеного Угорщиною і Польщею на бюджет ЄС на 2021-2027 роки і план відновлення економіки, заявив журналістам голова Європейської ради Шарль Мішель, інформує "Інтерфакс-Україна".

На відеоконференції глав держав і урядів країн ЄС, що відбулася в четвер, заявленої як нарада у верхах з боротьби проти COVID-19, відбулося також обговорення за інформацією канцлера ФРН Ангели Меркель про ситуацію навколо досягнутого раніше німецьким головуванням Ради ЄС і Європарламентом компромісу за проектом семирічного бюджету ЄС і плану відновлення європейської економіки після пандемії коронавірусу.

Угорщина і Польща відмовилися затверджувати цей фінансовий пакет через запропоновану прив'язку фінансування з союзного бюджету до дотримання принципів верховенства права. В останній момент їх позицію підтримала Словенія, яка до того не заперечувала проти цього пакета. Затвердження таких фінансових законопроектів вимагає одностайності всіх 27 держав ЄС.

"Урсула (фон дер Ляєн, голова Єврокомісії), пані (канцлер ФРН Ангела) Меркель і я отримали підписаний трьома країнами лист, в якому повідомлялося про їх заперечення проти досягнутого компромісу. Я вважаю, що треба докласти подвоєних зусиль, щоб спробувати знайти рішення", - сказав Мішель на прес-конференції в Брюсселі за підсумками віртуального саміту Євросоюзу.

"Нам потрібно зберігати єдність з цього питання. Цей фінансовий пакет необхідний для відновлення нашої економіки. Нам необхідно реалізувати це якомога швидше", - зазначив Мішель.

"Переважна більшість держав-членів підтримали компромісний проект, який був ухвалений Європейським парламентом за керівної ролі на переговорах німецького головування Ради ЄС. Є кілька держав-членів, у яких була можливість висловитися про те, чому вони не підтримали цей компроміс. Ми продовжимо роботу", - повідомив глава Євроради.

"Жоден не недооцінює труднощів ситуації, серйозного характеру перешкод, з якими ми зіткнулися, але є воля працювати дуже інтенсивно найближчими днями, щоб спробувати просунутися у вирішенні цих проблем", - сказав глава Євроради.

При цьому він відмовився називати країни-фрондери і давати свою оцінку їх позиції, "щоб не погіршити ситуацію".

У свою чергу фон дер Ляєн нагадала, що лідери ЄС досягли політичної згоди з цього пакету ще в липні. Він включає семирічний бюджет ЄС, план відновлення Next Generation EU і механізм обумовленості фінансування.

"Я вважаю, що для задоволення потреб і очікувань громадян Європи нам потрібен весь пакет. Це було погоджено між Радою ЄС та Європейським парламентом. Тепер важливо рухатись уперед", - сказала глава Єврокомісії, зазначивши, що для неї однаково важливо для майбутнього Євросоюзу мати бюджет і підтримувати верховенство права.

Вона заявила, що "мільйони європейських компаній і громадян чекають відповіді в розпал цієї безпрецедентної кризи", і пообіцяла "наполегливо працювати, щоб досягти угоди найближчим часом".

Нагадаємо, що 16 листопада Угорщина і Польща заблокували бюджет ЄС і план порятунку економіки на 1,8 трлн євро