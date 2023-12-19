Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Євросоюз готується зупинити транзиту російського газу через Україну

19 грудня 2023, 21:35
Євросоюз готується зупинити транзиту російського газу через Україну
Фото:http://utg.ua
За рік закінчиться контракт на транзит російського газу через Україну, тому країни-члени Євросоюзу, які все ще споживають російський газ, мають підготуватися до змін на ринку і скоротити обсяги споживання скрапленого та трубопровідного газу з рф.

Про це за підсумками зустрічі Ради міністрів ЄС з енергетики заявила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє Укрінформ.

"Я проінформувала міністрів та дала їм чітку картину щодо шляхів постачання газу в той момент, коли транзит російського газу через Україну завершиться. Це відбудеться точно через рік. Ми маємо бути готовими до цього та надаємо країнам-членам, які будуть вражені таким розвитком. Все ще є доволі тривалий час, щоб підготуватися до того, що трапиться", - сказала Сімсон.

За її словами, Євросоюз завершує поточний рік, вже другий поспіль після того, як росія вдерлася до України, на позитивній ноті, навіть незважаючи на те, що перед країнами ЄС залишаються великі виклики.

Як завжди під час Ради ЄС у грудні, міністри переглянули стан енергетичної безпеки та дійшли висновку, що Європа добре готова до зими: рівень газу у сховищах є дуже високим для цієї пори року, а ціни на газ перебувають на найнижчому рівні з початку війни.

"Ми також досягаємо прогресу у диверсифікації поставок та у відмові від російського імпорту. Ми очікуємо, що загальний обсяг імпорту російського газу у 2023 році буде близько 40 млрд кубометрів, що близько навпіл складається із скрапленого та трубопровідного газу. Це половина обсягу, який ЄЄ імпортував минулого року – тоді ми імпортували 80 млрд кубометрів газу", - додала єврокомісар.

Сімсон вважає, що Єврокомісія тримає під дуже щільним контролем специфічну ситуацію з імпортом російського скрапленого газу. Рада міністрів, за технічними пропозиціями Єврокомісії, ухвалила регуляторний пакет, який дозволить кожній з країн-членів обмежувати імпорт трубопровідного та скрапленого газу з рф для власних газових мереж, виходячи із існуючих оцінок щодо безпеки постачання. Такий підхід надає країнам-членам шлях для пропорційного та цільового зменшення російського газового імпорту.

"Хоча поточна ринкова ситуація є дещо більш здоровою, нові геополітичні обставини несуть з собою численні ризики, тож ми маємо й надалі бути готовими до кризи та продовжити запобіжні заходи, які були представлені минулого року. Єврокомісія запропонувала продовжити дію трьох надзвичайних регуляторних правил, зокрема щодо солідарності між країнами-членами, щодо розвитку відновлюваних ресурсів та щодо механізму ринкового корегування. Ці заходи дозволили стримати високі ціни на газ в умовах вразливого ринку, і є прямий сенс зберегти їхню дію на наступний рік. Я рада, що міністри сьогодні ухвалили таке рішення", - підсумувала вона.

 

РосіягазтранзитЄвросоюз

Останні матеріали

Це ж відстань, дурню... Особливості ракетного озброєння F-16 і російських сучасних винищувачів. Частина 1 – Том Купер
Політика
Це ж відстань, дурню... Особливості ракетного озброєння F-16 і російських сучасних винищувачів. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 19 грудня 2023, 14:19
Передайте заморожені активи росії Україні негайно. путін повинен заплатити за вторгнення – Енн Епплбом
Політика
Передайте заморожені активи росії Україні негайно. путін повинен заплатити за вторгнення – Енн Епплбом
Переклад iPress – 19 грудня 2023, 12:25
Поки Захід хропе у глибокому сні, росія скористається різдвяними канікулами на Заході – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Поки Захід хропе у глибокому сні, росія скористається різдвяними канікулами на Заході – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 грудня 2023, 07:04
Таємниця зниклої папки. Як за президентства Трампа щезла збірка необроблених розвідданих щодо росії – CNN
Політика
Таємниця зниклої папки. Як за президентства Трампа щезла збірка необроблених розвідданих щодо росії – CNN
Переклад iPress – 18 грудня 2023, 16:22
Перемога Трампа у 2016 році. Як агенти ФБР допомогли росії – Тімоті Снайдер
Політика
Перемога Трампа у 2016 році. Як агенти ФБР допомогли росії – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 грудня 2023, 12:03
Припинення допомоги США. Зупиніть тоді й обмеження на дії Україні на території росії – Філліпс О'Брайен
Політика
Припинення допомоги США. Зупиніть тоді й обмеження на дії Україні на території росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 грудня 2023, 23:45
Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Політика
Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 16:09
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Політика
Єврорада вирішила розпочати переговори про членство України. Як це відбувалося в Брюсселі – The Times та Politico
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 11:30
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється