Євросоюз має дослухатись до США і збільшити витрати на оборону – Фон дер Ляєн

Трамп закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.

Європа має зрозуміти аргументи у заявах американських посадовців, які звучали того тижня і погодитися з необхідністю збільшити витрати на власну оборону.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, передає агенція Укрінформ.

"Багато з безпекових кіл у Європі були спантеличені і навіть занепокоєні коментарями, що були зроблені ключовою офіційною персоною США на початку цього тижня. Але... потрібно уникнути відчаю та галасу. Бо якщо ми вслухаємося у зміст цих тез, то не лише зрозуміємо, звідки вони походять, але визнаємо, що є певні зауваження, з якими ми можемо погодитися. Тому що як Сполучені Штати, так і Європа прагнуть покласти край кровопролиттю. Ми хочемо справедливого та тривалого миру. Ми хочемо бачити суверенну та заможну Україну. І Україна має отримати міцні гарантії безпеки", - заявила фон дер Ляєн.

За її словами, Євросоюз має більше дбати про власну безпеку і значно збільшити витрати на оборону.

"Зараз 27 країн витрачають близько 2% від ВВП на оборону. І так, наші витрати піднялися від показника у 200 мільярдів євро до війни до 320 мільярдів минулого року. Але нам треба знову збільшити це число. Перехід від менш ніж двох відсотків витрат на оборону до показника понад 3 відсотки буде означати сотні мільярдів євро додаткового фінансування щороку. Тож нам потрібен сильний підхід", - додала президент Єврокомісії.

Фон дер Ляєн також вважає, що потрібно виявити суто європейський підхід до розв'язання проблеми зміцнення оборони й безпеки, зосередити зусилля й ресурси на досягненні мети, як це було під час пандемії, що передбачає розробку і реалізацію спільних проєктів у сфері оборони, які дозволять підвищити координацію та взаємодію між країнами-членами, а також ефективність оборонних витрат.

Загалом країни НАТО не підтримують цілі Трампа збільшити оборонні витрати до 5%.