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ПОЛІТИКА

Євросоюз розглядає використання майбутнього прибутку від російських активів на збройний сектор України – FT

05 березня 2024, 12:06
Євросоюз розглядає використання майбутнього прибутку від російських активів на збройний сектор України – FT
Фото: Укрінформ
Від початку війни центральний депозитарій цінних паперів, що базується в Брюсселі, отримав 3,25 млрд євро прибутку після сплати податків за рахунок реінвестування залишків грошових коштів росії.

Єврокомісія запропонує країнам ЄС використовувати майбутній прибуток від російських активів для оборонної промисловості України.

Про це повідомляє Financial Times.

Після багатомісячних суперечок Євросоюз поступово домагається прогресу в справі вилучення надприбутків, отриманих від заморожених російських активів, заблокованих у Бельгії.

Від початку війни центральний депозитарій цінних паперів, що базується в Брюсселі, отримав 3,25 млрд євро прибутку після сплати податків за рахунок реінвестування залишків грошових коштів росії.

ЄС погодився конфіскувати надзвичайний прибуток Euroclear і планує конфіскувати його в майбутньому для України - але тільки той, що був отриманий після середини лютого, коли правила набули чинності.

Euroclear використовує отриманий на сьогоднішній день прибуток як буфер для компенсації майбутніх ризиків, оскільки їй вже пред'явлено десятки позовів у російських судах від осіб, які потрапили під санкції.

За словами офіційних осіб, найближчими тижнями Єврокомісія виступить із пропозицією про арешт майбутніх доходів.

Євросоюзактиви рф

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