Євросоюз скоротить імпорт агропродукції з України після червня

В червні почнуть діяти нові правила торгівля ЄС щодо України.

Єврокомісар з питань сільського господарства Крістоф Гансен заявив, що Євросоюз передбачає скорочення імпорту аграрної продукції з України після перегляду умов торгівлі у червні.

Про це він заявив в інтервʼю агентству AFP.

За його словами, Брюссель прагне "знайти нову угоду" для торгівлі з Україною до того, як у червні закінчиться термін дії нинішніх заходів з часткової її лібералізації.

"Обговорення мають бути швидкими. Євросоюз готовий до переговорів, і це має відбутися в найближчі тижні. Імпортні квоти не залишаться такими ж, як під час цієї тимчасової лібералізації. Тож, дійсно, імпорту буде менше", – додав він.

Він також пояснив, що країни ЄС не підтримують продовження нинішніх умов торгівлі з Україною, оскільки вони "спричинили проблеми, особливо в деяких країнах-членах".

Нагадаємо, європейські фермери після лібералізації умов торгівлі для України, щоб підтримати економіку воюючої країни, постійно протестували через те, що дешевші товари з України руйнують їх ринок.