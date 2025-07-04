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Євросоюз збільшив квоти на імпорт української агропродукції

04 липня 2025, 17:54
Євросоюз збільшив квоти на імпорт української агропродукції
Фото: з вільного доступу
Квота була збільшена на третину.

Сьогодні, 4 липня, Європейський Союз збільшив квоти на імпорт продукції сільського господарства з України в рамках переглянутої угоди про вільну торгівлю.

Про це пише агенція Reuters.

Євросоюз збільшив імпортну квоту на українську пшеницю з 1 мільйона тонн до 1,3 мільйона тонн. Цей обсяг Україна може експортувати без мит. 

Також в рамках угоди ЄС збільшив імпортну квоту на український цукор з 20 тисяч тонн до 100 тисяч тонн та імпортну квоту на ячмінь з 350 тисяч тонн до 450 тисяч тонн.

Імпортна квота на м'ясо птиці також була збільшена з 90 тисяч тонн до 120 тисяч тонн.

Раніше Євросоюз тимчасово скасував мита і квоти на сільськогосподарську продукцію України в червні 2022 року після повномасштабного вторгнення рф і загрози її чорноморським судноплавним шляхам.

На початку літа Єврокомісія відклала торгову угоду з Україною через вибори в Польщі та Румунії.

 

Євросоюзагро

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