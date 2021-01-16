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З 16 січня сфера обслуговування в Україні переходить на державну мову

Що це означає?
З 16 січня в Україні набуває чинності стаття 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", за якою вся сфера обслуговування має перейти на українську.
З 16 січня сфера обслуговування в Україні переходить на державну мову Фото: УНН

Зокрема ця стаття передбачає, що мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова, повідомляє "Громадське". Отже, підприємства, установи та організації всіх форм власності, а також фізичні особи-підприємці та інші суб’єкти господарювання, що обслуговують споживачів, мають надавати інформацію про товари та послуги, а також обслуговувати людей саме українською.

Це стосується продавців, так і виконавців. Де б ви не отримували послугу - у супермаркеті, банку, кав'ярні чи інтернет-магазині - вас мають обслуговувати державною мовою.

Водночас інформація може дублюватися іноземною мовою, а на персональне прохання клієнта обслуговування можуть проводити мовою, що прийнятна для обох сторін.

Що робити у разі відмови?

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь опублікував інструкцію, що робити громадянам у разі відмови обслуговувати українською.

Спершу, можна спробувати владнати ситуацію на місці та просто попросити працівника перейти на українську (якщо він не зробив цього самостійно).

У разі відмови мовний омбудсмен радить українцям звернутися до керівництва закладу або зателефонувати на "гарячу лінію" установи.

Якщо ж вирішити інцидент мирним шляхом не вдалося, можна подати скаргу до Уповноваженого. Для цього необхідно зафіксувати факт відмови (за допомогою аудіо-, відео, письмового підтвердження очевидців тощо) та дані суб'єкта господарювання (назву, місцезнаходження, контакти суб'єкта).

Скаргу можна подати у три способи:

  • на поштову адресу (01001, м. Київ, провулок Музейний, 12);
  • на електронну скриньку ([email protected]);
  • через форму на сайті мовного омбудсмена (https://mova-ombudsman.gov.ua/).

Фото: Уповноважений із захисту державної мови

Фото: Уповноважений із захисту державної мови

Яка відповідальність за відмову обслуговувати українською?

За перше порушення суб'єкти господарювання отримають попередження та мають протягом 30 днів усунути його. У разі повторного порушення вимог протягом року загрожує штраф у розмірі від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5,1 тисячі грн до 6,8 тисячі грн). Однак, як зазначив Тарас Кремінь, застосовувати штрафні санкції почнуть лише з 16 липня 2022 року.

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16 01 2021 10:27
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