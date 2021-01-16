З 16 січня сфера обслуговування в Україні переходить на державну мову

З 16 січня в Україні набуває чинності стаття 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", за якою вся сфера обслуговування має перейти на українську.

Зокрема ця стаття передбачає, що мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова, повідомляє "Громадське". Отже, підприємства, установи та організації всіх форм власності, а також фізичні особи-підприємці та інші суб’єкти господарювання, що обслуговують споживачів, мають надавати інформацію про товари та послуги, а також обслуговувати людей саме українською.

Це стосується продавців, так і виконавців. Де б ви не отримували послугу - у супермаркеті, банку, кав'ярні чи інтернет-магазині - вас мають обслуговувати державною мовою.

Водночас інформація може дублюватися іноземною мовою, а на персональне прохання клієнта обслуговування можуть проводити мовою, що прийнятна для обох сторін.

Що робити у разі відмови?

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь опублікував інструкцію, що робити громадянам у разі відмови обслуговувати українською.

Спершу, можна спробувати владнати ситуацію на місці та просто попросити працівника перейти на українську (якщо він не зробив цього самостійно).

У разі відмови мовний омбудсмен радить українцям звернутися до керівництва закладу або зателефонувати на "гарячу лінію" установи.

Якщо ж вирішити інцидент мирним шляхом не вдалося, можна подати скаргу до Уповноваженого. Для цього необхідно зафіксувати факт відмови (за допомогою аудіо-, відео, письмового підтвердження очевидців тощо) та дані суб'єкта господарювання (назву, місцезнаходження, контакти суб'єкта).

Скаргу можна подати у три способи:

на поштову адресу (01001, м. Київ, провулок Музейний, 12);

на електронну скриньку ([email protected]);

через форму на сайті мовного омбудсмена (https://mova-ombudsman.gov.ua/).

Фото: Уповноважений із захисту державної мови

Фото: Уповноважений із захисту державної мови Яка відповідальність за відмову обслуговувати українською? За перше порушення суб'єкти господарювання отримають попередження та мають протягом 30 днів усунути його. У разі повторного порушення вимог протягом року загрожує штраф у розмірі від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5,1 тисячі грн до 6,8 тисячі грн). Однак, як зазначив Тарас Кремінь, застосовувати штрафні санкції почнуть лише з 16 липня 2022 року.

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