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З 2500 росіян призовного віку, які втікли від мобілізації, лише 55 отримали притулок у Німеччині

24 травня 2023, 15:55
З 2500 росіян призовного віку, які втікли від мобілізації, лише 55 отримали притулок у Німеччині
Фото: з вільних джерел
Деякі росіяни відкликали заяву про надання притулку.

Німеччина надала притулок 55 з 2485 росіян призовного віку, які просили про це з початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну.

Про це повідомляє виданняRND з посиланням на відповідь Міністерства внутрішніх справ ФРН.

Зазначається, що рішення прийняті у 814 справах, з них 55 позитивні та 88 негативні.

У 671 справі відбулося офіційне врегулювання провадження.

Відомство посилається на правила Дублінської конвенції, за якою питання прихистку має розглядати держава першого в'їзду до ЄС.

За документом, заяви про надання притулку не можуть подаватися в кількох країнах ЄС одночасно або одна за одною.

Більшість справ усе ще перебуває на розгляді відомства.

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