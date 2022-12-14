Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

З одеських портів вийшли ще 4 судна із зерном для Азії, попри саботаж росії

14 грудня 2022, 17:23
З одеських портів вийшли ще 4 судна із зерном для Азії, попри саботаж росії
Одеса. Зерно
Ситуація з чергою стабільно важка — рф так само реєструє не більше 3 суден в день, при необхідних 12

У рамках «Зернової ініціативи» сьогодні з одеських портів вийшло ще чотири судна з 69,5 тисячами тонн агропродукції для країн Азії, повідомило Мінінфраструктури.

Серед них танкери SELINA II, MED PACIFIC із 54 тисячами тонн  соняшникової олії для Індії.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 21 судно. На них завантажують 665,8 тисяч тонн української агропродукції.  

«Зерновим коридором» рухається 1 судно під завантаження 63,5 тисяч тонн агропродукції.

У Босфорі 81 судно очікує на перевірку: 61 — на вхід, 20 — на вихід.

Ситуація з чергою стабільно важка — рф так само реєструє не більше 3 суден в день, при необхідних 12.

Загалом, з 1 серпня з портів Одеси вийшли 554 судна, які експортували 13,9 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки, повідомило відомство. 


війнаОдесазерноУкраїнапортзернова угода

Останні матеріали

Сьогоднішня атака шахедами. росія всіма силами намагається знайти спосіб змусити Україну і Захід піти на переговори на умовах путіна – Том Купер
Політика
Сьогоднішня атака шахедами. росія всіма силами намагається знайти спосіб змусити Україну і Захід піти на переговори на умовах путіна – Том Купер
Переклад iPress – 14 грудня 2022, 14:01
Норвегія починає бачити російських шпигунів усюди. Інші європейські країни теж – The New York Times
Політика
Норвегія починає бачити російських шпигунів усюди. Інші європейські країни теж – The New York Times
Переклад iPress – 14 грудня 2022, 10:06
росіяни будують лінію оборони на 20-30 км в тил. Про атаку на українську енергосистему та ситуацію на всіх ділянках фронту – Том Купер
Cуспільство
росіяни будують лінію оборони на 20-30 км в тил. Про атаку на українську енергосистему та ситуацію на всіх ділянках фронту – Том Купер
Переклад iPress – 13 грудня 2022, 21:38
Як росія воює з НАТО: вона втратила десятки тисяч солдатів, багато техніки, витратила тисячі ракет, а НАТО ще навіть не під’їхало – інтерв'ю Зеленського Netflix
Політика
Як росія воює з НАТО: вона втратила десятки тисяч солдатів, багато техніки, витратила тисячі ракет, а НАТО ще навіть не під’їхало – інтерв'ю Зеленського Netflix
Переклад iPress – 13 грудня 2022, 11:03
Українці замість бронетанкового прориву будуть виснажувати росіян. Ядерний блеф кремля – Філліпс О’Брайен
Політика
Українці замість бронетанкового прориву будуть виснажувати росіян. Ядерний блеф кремля – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 13 грудня 2022, 09:21
Початок кінця росіян під Бахмутом. Та як росія прагне зменшити тиск українських військ на Дніпрі – Том Купер
Технології
Початок кінця росіян під Бахмутом. Та як росія прагне зменшити тиск українських військ на Дніпрі – Том Купер
Переклад iPress – 12 грудня 2022, 18:20
Еротика vs сексизм. Як відкрита заява із засудженням друку еротичного календаря для ЗСУ обернулася проти її підписантів
Cуспільство
Еротика vs сексизм. Як відкрита заява із засудженням друку еротичного календаря для ЗСУ обернулася проти її підписантів
Дмитро Редько – 12 грудня 2022, 17:08
Запеклі претензії на Крим підкреслюють низькі шанси на мирну угоду між росією та Україною – The Washington Post
Запеклі претензії на Крим підкреслюють низькі шанси на мирну угоду між росією та Україною – The Washington Post
Переклад iPress – 12 грудня 2022, 10:27
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється