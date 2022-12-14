З одеських портів вийшли ще 4 судна із зерном для Азії, попри саботаж росії

Ситуація з чергою стабільно важка — рф так само реєструє не більше 3 суден в день, при необхідних 12

У рамках «Зернової ініціативи» сьогодні з одеських портів вийшло ще чотири судна з 69,5 тисячами тонн агропродукції для країн Азії, повідомило Мінінфраструктури.

Серед них танкери SELINA II, MED PACIFIC із 54 тисячами тонн соняшникової олії для Індії.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 21 судно. На них завантажують 665,8 тисяч тонн української агропродукції.

«Зерновим коридором» рухається 1 судно під завантаження 63,5 тисяч тонн агропродукції.

У Босфорі 81 судно очікує на перевірку: 61 — на вхід, 20 — на вихід.

Ситуація з чергою стабільно важка — рф так само реєструє не більше 3 суден в день, при необхідних 12.

Загалом, з 1 серпня з портів Одеси вийшли 554 судна, які експортували 13,9 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки, повідомило відомство.