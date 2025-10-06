Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
З окупації вдалося врятувати трьох підлітків

06 жовтня 2025, 20:11
З окупації вдалося врятувати трьох підлітків
Фото: dilovamova.com
Вони жили під обстрілами, тиском і страхом

У межах державної ініціативи Bring Kids Back UA з тимчасово окупованих територій вдалося евакуювати ще трьох українських підлітків. Усі вони роками жили під постійною загрозою — російською пропагандою, обстрілами та страхом мобілізації.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram-каналі.

"Одна з дівчат - 18-річна, яка навчалася в школі, де їй нав’язували російську пропаганду. Постійний тиск і страх змусили її мріяти лише про одне вирватися", - написав Єрмак.

Ще одна дівчина того ж віку провела останні три роки під щоденними обстрілами. Постійний стрес призвів до серйозних проблем із серцем, а доступу до якісної медичної допомоги в окупації не було.

19-річний хлопець залишився сам після смерті батьків. Його друзі вже були примусово мобілізовані, і він щодня боявся, що наступним стане саме він.

Наразі всі троє перебувають у безпеці. Вони проходять реабілітацію, отримують психологічну підтримку, допомогу з відновлення документів і юридичний супровід, щоб почати нове життя.

 
