З початку грудня в святкові і неробочі дні дозволено рух транспорту Хрещатиком
З початку грудня в Києві, в зв'язку з обмеженнями руху транспорту вздовж Володимирського проїзду на час підготовки і святкування новорічно-різдвяних свят, дозволено рух транспорту по Хрещатику в святкові і неробочі дні, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"З початку грудня дозволено рух транспорту по вулиці Хрещатик щосуботи, щонеділі, в святкові та неробочі дні. Це пов'язано з обмеженнями руху транспорту вздовж Володимирського проїзду на час підготовки та святкування Нового року і Різдва", - сказано в повідомленні на сайті столичної мерії в понеділок.
Зокрема, з 25 листопада до 26 січня 2020: буде обмежено рух транспорту вздовж Володимирського проїзду правої смуги в напрямку руху до Михайлівської площі; обмежено рух усіх видів транспорту вздовж Володимирського проїзду (від вул.Мала Житомирська до Михайлівської площі).
У КМДА нагадали, що з 14 грудня 2019 до 12 січня 2020 зимові розваги відбуватимуться на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вул.Алли Тарасової), проїжджої частини Володимирського проїзду навпроти будинку № 5.
"Під час святкувань будуть обмежувати рух міського транспорту в центрі столиці також 19 грудня, 24 грудня, 31 грудня, 1 січня і 7 січня. Офіційне святкування Нового року і Різдва на Софійській і Контрактовій площах триватиме з 14 грудня до 19 січня. Зараз на локаціях триває підготовка", - сказано в повідомленні.
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