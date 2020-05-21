За час пандемії щоденні викиди вуглецю повернулись до показників 2006 року - дослідження

Дослідники встановили, що в країнах, де діють суворі приписи щодо перебування вдома, відбулося щоденне скорочення наземного транспорту на 50% і на 75% - щоденне зниження авіаперельотів

Пандемія коронавірусу викликала масштабне скорочення щоденних викидів вуглецю в атмосферу.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому у журналі "Nature Climate Change", повідомляє "Громадське". Відзначається, що завдяки карантину через пандемію коронавірусу глобальні викиди вуглецю за день у квітні були на 17% нижче, ніж середньодобові викиди 2019 року. Зокрема, результати показали, що середньодобові викиди скоротилися на 18,7 млн тонн вуглецю в порівнянні з минулим роком. Це кількість викидів на рівні 2006-го.

"Ми побачимо, що глобальні викиди вуглецю скоротяться як мінімум на 4% в цьому році, а, можливо, і на 7-8 відсотків. У будь-якому випадку, це буде найбільше падіння від показників після Другої світової війни, а можливо, й взагалі", - заявив співавтор нового дослідження та голова Глобального вуглецевого проєкту Роберт Джексон.

Дослідники встановили, що в країнах, де діють суворі приписи щодо перебування вдома, відбулося щоденне скорочення наземного транспорту на 50% і на 75% - щоденне зниження авіаперельотів. У цих секторах викиди скоротилися на 36% і 60% відповідно. Падіння викидів від наземного транспорту склало 43% від загального зменшення щоденних глобальних викидів у порівнянні з 2019 роком. Це пов'язано з тим, що повітряні перевезення дають менше ніж 3% річних викидів вуглецю, тоді як наземний транспорт дає майже у 10 разів більше.

Раніше повідомлялося, що у Парижі та Паризькому регіоні проба якості повітря під час запровадження карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу показала найкращий результат за останні 40 років.

Водночас у зв’язку з пандемією коронавірусу і зниженням економічної активності, яку вона спричинила, аналітики заявили, що Німеччина досягне своїх цілей щодо захисту клімату у 2020 році.

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