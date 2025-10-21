За даними ЗМІ, зустріч Трампа й путіна можуть відкласти

Зустріч президента США Дональда Трампа й президента росії путіна в Угорщині може не відбутися у заплановані строки.

Канал зазначає, що вже відкладено особисту зустріч держсекретаря США Марка Рубіо й міністра закордонних справ рф Сергія Лаврова. 20 жовтня повідомляли про їхню телефонну розмову.

Поки не ясно, чому дипломати не побачаться цього тижня, хоча одне з джерел у Білому домі повідомило журналістам, що Рубіо й Лавров "мають різні очікування" щодо ймовірного припинення вторгнення рф в Україну. Такі розбіжності можуть вплинути на ймовірність саміту перших осіб у Будапешті.

Після розмови глав американської й російської дипломатії Держдеп коротко відзвітував, що сторони обговорили "наступні кроки". Рубіо "підкреслив важливість майбутніх зустрічей як можливості для москви й Вашингтона співпрацювати у просуванні міцного врегулювання війни між рф і Україною". Кремль схарактеризував розмову як "конструктивну дискусію", під час якої обговорили "ймовірні конкретні кроки щодо реалізації домовленостей".

Однак джерело, ознайомлене із ситуацією, повідомило CNN, що після розмови Рубіо й Лаврова офіційні особи дійшли висновку, що позиція кремля не змінилася й залишається "максималістською". За словами джерела, зараз Рубіо навряд чи рекомендуватиме проведення зустрічі путіна і Трампа наступного тижня.