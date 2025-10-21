Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

За даними ЗМІ, зустріч Трампа й путіна можуть відкласти

21 жовтня 2025, 08:55
За даними ЗМІ, зустріч Трампа й путіна можуть відкласти
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Поки не ясно, чому дипломати не побачаться цього тижня.
Зустріч президента США Дональда Трампа й президента росії путіна в Угорщині може не відбутися у заплановані строки.
 
Про це з посиланням на джерела пише CNN.
 
Канал зазначає, що вже відкладено особисту зустріч держсекретаря США Марка Рубіо й міністра закордонних справ рф Сергія Лаврова. 20 жовтня повідомляли про їхню телефонну розмову.
 
Поки не ясно, чому дипломати не побачаться цього тижня, хоча одне з джерел у Білому домі повідомило журналістам, що Рубіо й Лавров "мають різні очікування" щодо ймовірного припинення вторгнення рф в Україну. Такі розбіжності можуть вплинути на ймовірність саміту перших осіб у Будапешті.
 
Після розмови глав американської й російської дипломатії Держдеп коротко відзвітував, що сторони обговорили "наступні кроки". Рубіо "підкреслив важливість майбутніх зустрічей як можливості для москви й Вашингтона співпрацювати у просуванні міцного врегулювання війни між рф і Україною". Кремль схарактеризував розмову як "конструктивну дискусію", під час якої обговорили "ймовірні конкретні кроки щодо реалізації домовленостей".
 
Однак джерело, ознайомлене із ситуацією, повідомило CNN, що після розмови Рубіо й Лаврова офіційні особи дійшли висновку, що позиція кремля не змінилася й залишається "максималістською". За словами джерела, зараз Рубіо навряд чи рекомендуватиме проведення зустрічі путіна і Трампа наступного тижня.

 

війна в Україніросія окупантиВладімір ПутінДональд Трамп

Останні матеріали

Пропагандони путіна святкують. Трамп виконав настанову Кремля і заманив Зеленського у пастку – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна святкують. Трамп виконав настанову Кремля і заманив Зеленського у пастку – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 12:40
Пора припинити вірити в різні нісенітниці. Реальні – удари по енергетиці рф і бої за Покровськ – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Пора припинити вірити в різні нісенітниці. Реальні – удари по енергетиці рф і бої за Покровськ – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 жовтня 2025, 00:05
Настрої в Києві фаталістичні. Минулий тиждень став катастрофічним для України та союзників США – Мік Раян
Політика
Настрої в Києві фаталістичні. Минулий тиждень став катастрофічним для України та союзників США – Мік Раян
Переклад iPress – 20 жовтня 2025, 15:56
Чергова спроба вдихнути життя в процес розширення Євросоюзу. Україна могла б приєднатися до ЄС без права вето? – Politico
Політика
Чергова спроба вдихнути життя в процес розширення Євросоюзу. Україна могла б приєднатися до ЄС без права вето? – Politico
Переклад iPress – 20 жовтня 2025, 12:22
Досить, будь ласка! Трамп ніколи не планував і не збирався допомагати Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Досить, будь ласка! Трамп ніколи не планував і не збирався допомагати Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 жовтня 2025, 22:39
Джеффрі Епштейн, Джон Брокман і третя культура. Інтерес до наукових кіл – Дейв Трой
Політика
Джеффрі Епштейн, Джон Брокман і третя культура. Інтерес до наукових кіл – Дейв Трой
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 16:29
Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Політика
Помста Трампа. Обвинувальний акт проти Джона Болтона – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 12:32
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Політика
Китайські шпигуни вийшли сухими з води в Британії. Як розгорталася справа – The Times
Переклад iPress – 17 жовтня 2025, 00:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється