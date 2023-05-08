За допомогою Китаю в кінці року можливі українсько-російські переговори – Кіссінджер

Колишній держсекретар Сполучених штатів Америки Генрі Кіссінджер вважає, що за участю КНР переговори щодо війни в Україні можуть відбутися вже в кінці цього року.

Про це він сказав в ефірі телеканалу CBS.

"Тепер, коли Китай долучено до переговорного процесу, все має змінитися. Я думаю, до кінця року може з'явитися прагнення до переговорних процесів і навіть - реальні переговори", - заявив сказав Кіссінджер.

Генрі Кіссінджер додав, що не проти в ролі радника взяти участь у контактах США з російською стороною.

"Я схильний до того, щоб зробити це", - підсумував екс держсекретар, відповідаючи на запитання про те, чи погодився б він на таку роль, якби американський президент його попросив про допомогу.