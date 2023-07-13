За доповідь про реальні проблеми росіян на фронті кремль відсторонив військового командира

Йдеться про командира 58 армії Івана Попова, який воює на Запорізькому напрямку.

У рф відсторонили командира 58 армії Івана Попова, який воює на Запорізькому напрямку - сам він стверджує, що це через доповідь про реальні проблеми росії на фронті



Про це пише російське видання "Медуза".

Про відсторонення він розповів у зверненні до військовослужбовців. Попов заявляє, що виникла "складна ситуація зі старшим начальством".



"Чесно вам говорю — виникла складна ситуація зі старшим начальством, коли треба було або змовчати і приховати те, що вони не хотіли почути, або назвати речі своїми іменами. В ім'я вас, в ім'я загиблих усіх наших бойових друзів, я не мав права брехати, тому позначив усі проблемні питання, що існують на сьогодні в армії з бойової роботи та щодо забезпечення", - каже командир.

Він заявив, що головна проблема армії рф - відсутність контрбатарейної боротьби, відсутність станцій артилерійської розвідки та масова загибель російських військових від артилерії ЗСУ.

Попов стверджує, що через відверте вказання на проблеми, військове начальство рф "відчуло в ньому небезпеку".



"Також заявив про ще низку інших проблем, висловив це на найвищому рівні — відверто, гранично жорстко. У зв'язку з цим, мабуть, старші начальники відчули в мені небезпеку якусь і стрімко, за один світловий день, приготували наказ міністра оборони, вивели мене з прихильності й позбулися", - розповідає Попов.

Екскомандир заявляє, що російську армію "ударив з тилу старший начальник, зрадливо і підло обезголовивши армію в найважчий момент".

"Медуза" зазначає, що раніше про усунення Попова повідомив телеграм-канал Grey Zone, пов'язаний із ПВК "вагнера". За його даними, Попова усунули після того, як виступив із доповіддю перед начальником Генштабу ЗС рф валерієм герасимовим і, зокрема, запропонував провести ротацію російських підрозділів, що знаходяться на лінії фронту. Як стверджує Grey Zone, герасимов заявив, що Попов "займається дезінформацією та панікерством".