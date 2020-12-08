За місяць в Україні від СНІДу померла 171 людина
Про це повідомив Центр громадського здоров'я, пише "Громадське".
Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у липні 2020 року:
- гетеросексуальний - 783;
- гомосексуальний - 29;
- парентеральний - 533;
- вертикальний, від матері до дитини - 177 (більшість дітей - близько 98% - після 18 місяців не матиме ВІЛ-інфекції);
- невідомий - 3.
Як в Україні лікують ВІЛ-позитивних людей?
Чим раніше людина з ВІЛ починає приймати антиретровірусну терапію, тим краще для її здоров’я та безпеки її близьких. За останні п’ять років Україна досягла значного прогресу в лікуванні ВІЛ-позитивних людей, кажуть в ЦГЗ.
Охоплення антиретровірусною терапією зросло майже вдвічі (з 56 тисяч до 102 тисяч людей), утримання на терапії через 12 і більше місяців від її початку зросло з 69% до 88%.
Лікування ВІЛ перешкоджає розмноженню вірусу в організмі, сприяє відновленню імунної системи й захищає організм від хвороб, які небезпечні для людей з ослабленим імунітетом.
Для того, щоб лікування було ефективним, людина має приймати препарати кожен день і саме так, як призначив лікар.
Нагадаємо, що Україна ухвалила стратегію протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та гепатитам
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