За місяць в Україні від СНІДу померла 171 людина

Протягом липня 2020 року лікарі зареєстрували в Україні 1 356 нових випадків інфікування ВІЛ та 366 - СНІДу

Від останнього за місяць померла 171 людина.

Про це повідомив Центр громадського здоров'я, пише "Громадське".

Шляхи інфікування ВІЛ в Україні у липні 2020 року:

гетеросексуальний - 783;

гомосексуальний - 29;

парентеральний - 533;

вертикальний, від матері до дитини - 177 (більшість дітей - близько 98% - після 18 місяців не матиме ВІЛ-інфекції);

невідомий - 3.

Як в Україні лікують ВІЛ-позитивних людей?

Чим раніше людина з ВІЛ починає приймати антиретровірусну терапію, тим краще для її здоров’я та безпеки її близьких. За останні п’ять років Україна досягла значного прогресу в лікуванні ВІЛ-позитивних людей, кажуть в ЦГЗ.

Охоплення антиретровірусною терапією зросло майже вдвічі (з 56 тисяч до 102 тисяч людей), утримання на терапії через 12 і більше місяців від її початку зросло з 69% до 88%.

Лікування ВІЛ перешкоджає розмноженню вірусу в організмі, сприяє відновленню імунної системи й захищає організм від хвороб, які небезпечні для людей з ослабленим імунітетом.

Для того, щоб лікування було ефективним, людина має приймати препарати кожен день і саме так, як призначив лікар.

Нагадаємо, що Україна ухвалила стратегію протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та гепатитам