За п'ять років Ахметов купив активів на 22 мільярди

З 2014 року року компанії українського бізнесмена Ріната Ахметова придбали активів на суму приблизно 22 мільярди гривень.

"Якщо станом на 1 травня 2016 року міжнародне агентство Bloomberg оцінювало статки Ахметова в 4,26 млрд доларів, то зараз вони складають вже 6,23 млрд доларів", - йдеться у матеріалі журналу Новое время.

Серед активів мільярдера з`явилися нові обленерго, шахти, сонячні електростанції, металургійні заводи, хімічне виробництво.

Структури Ахметова, зокрема, почали розширювати свою частку на ринку дистрибуції електроенергії.



Фото: Новое время

На початку січня цього року ДТЕК купив 94% акцій Київобленерго і 68% акцій Одесаобленерго у російської компанії VS Energy. За підрахунками Андрія Геруса, голови Асоціації споживачів енергетики, угоди обійшлися мільярдерові приблизно в 250 млн доларів.

Ще раніше, в серпні 2017-го, ДТЕК скупив міноритарні частки в п`яти збутових компаніях - Дніпробленерго, Дніпроенерго, Київенерго, Донецькобленерго і Західенерго, наростивши свою частку в них до 100%. У цих угодах тільки акції Дніпрообленерго були куплені за ринковою ціною, інші - суттєво дешевше ринкової, каже Герус. Після всіх цих угод ДТЕК контролюватиме 57% передачі і збуту електроенергії в країні.

Крім цього, холдинг Метінвест, який об`єднує активи Ахметова в гірничо-металургійному секторі, в серпні 2018-го придбав за 421 млн доларів контрольний пакет в Шахтоуправлінні Покровське - найбільшому виробнику коксівного вугілля в країні. Причому спочатку борги цього підприємства скупила інвесткомпанія ICU, а потім Покровське перейшло до Метінвесту.

Нагадаємо, з початку року статки бізнесмена Рината Ахметова зросли на 830 млн доларів та станом на 1 лютого становили 6,04 млрд доларів.