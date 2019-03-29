За п'ять років Ахметов купив активів на 22 мільярди
"Якщо станом на 1 травня 2016 року міжнародне агентство Bloomberg оцінювало статки Ахметова в 4,26 млрд доларів, то зараз вони складають вже 6,23 млрд доларів", - йдеться у матеріалі журналу Новое время.
Серед активів мільярдера з`явилися нові обленерго, шахти, сонячні електростанції, металургійні заводи, хімічне виробництво.
Структури Ахметова, зокрема, почали розширювати свою частку на ринку дистрибуції електроенергії.
Фото: Новое время
На початку січня цього року ДТЕК купив 94% акцій Київобленерго і 68% акцій Одесаобленерго у російської компанії VS Energy. За підрахунками Андрія Геруса, голови Асоціації споживачів енергетики, угоди обійшлися мільярдерові приблизно в 250 млн доларів.
Ще раніше, в серпні 2017-го, ДТЕК скупив міноритарні частки в п`яти збутових компаніях - Дніпробленерго, Дніпроенерго, Київенерго, Донецькобленерго і Західенерго, наростивши свою частку в них до 100%. У цих угодах тільки акції Дніпрообленерго були куплені за ринковою ціною, інші - суттєво дешевше ринкової, каже Герус. Після всіх цих угод ДТЕК контролюватиме 57% передачі і збуту електроенергії в країні.
Крім цього, холдинг Метінвест, який об`єднує активи Ахметова в гірничо-металургійному секторі, в серпні 2018-го придбав за 421 млн доларів контрольний пакет в Шахтоуправлінні Покровське - найбільшому виробнику коксівного вугілля в країні. Причому спочатку борги цього підприємства скупила інвесткомпанія ICU, а потім Покровське перейшло до Метінвесту.
Нагадаємо, з початку року статки бізнесмена Рината Ахметова зросли на 830 млн доларів та станом на 1 лютого становили 6,04 млрд доларів.
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