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За три місяці 2019 року державні банки отримали двічі більше прибутків, ніж за весь минулий рік — Мінфін

У третьому кварталі 2019 року державні українські банки отримали понад 30 мільярдів гривень прибутків, що у більш ніж 2 рази більше, ніж за весь 2018 рік.
За три місяці 2019 року державні банки отримали двічі більше прибутків, ніж за весь минулий рік — Мінфін Фото: minfin.com.ua

Про це повідомляють у Міністерстві фінансів України, передає "Громадське".

Більшість прибутків державних банків отримав ПриватБанк — 27 мільярдів гривень, або 90%.

«У 3 кварталі продовжилася тенденція активного зростання споживчого кредитування, яке через високий попит залишається одним із найдохідніших джерел для банків. Обсяг кредитів фізичних осіб у банках державного сектору в третьому кварталі збільшився на понад 3 млрд грн, або 6,5%, що в свою чергу позитивно вплинуло на якість кредитного портфеля», — зазначають у Мінфіні.

Нагадаємо, що наглядова рада державного Укрексімбанку вирішила провести конкурс на нового голову правління після затримання нинішнього керівника Олександра Гриценка.

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19 11 2019 17:00
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