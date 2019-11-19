За три місяці 2019 року державні банки отримали двічі більше прибутків, ніж за весь минулий рік — Мінфін
Про це повідомляють у Міністерстві фінансів України, передає "Громадське".
Більшість прибутків державних банків отримав ПриватБанк — 27 мільярдів гривень, або 90%.
«У 3 кварталі продовжилася тенденція активного зростання споживчого кредитування, яке через високий попит залишається одним із найдохідніших джерел для банків. Обсяг кредитів фізичних осіб у банках державного сектору в третьому кварталі збільшився на понад 3 млрд грн, або 6,5%, що в свою чергу позитивно вплинуло на якість кредитного портфеля», — зазначають у Мінфіні.
Нагадаємо, що наглядова рада державного Укрексімбанку вирішила провести конкурс на нового голову правління після затримання нинішнього керівника Олександра Гриценка.
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