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ПОЛІТИКА

За зачиненими дверима Орбан має дещо відмінне проти приєднання України до ЄС

31 січня 2024, 13:49
За зачиненими дверима Орбан має дещо відмінне проти приєднання України до ЄС
Фото: apnews.com
Угорський прем'єр вказав, що попри заперечення Будапешта, членство України в ЄС "проштовхнуть через нас відносно швидко".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час дебатів за зачиненими дверими у парламенті навесні 2023 року заявив, що Будапешт не зможе перешкодити процесу вступу України в Євросоюз.

Про це повідомляє угорське незалежне видання Telex з посиланням на неназвані джерела.

За інформацією видання, під час непублічного засідання парламенту Орбан зазначив, що, хоча він вірить, що Угорщина може досягти певних результатів, вона не зможе створити суттєвих перешкод для вступу України до ЄС.

Як йдеться у матеріалі, угорський прем'єр вказав, що попри заперечення Будапешта, членство України в ЄС "проштовхнуть через нас відносно швидко".

За словами джерел, знайомих з деталями зустрічі, Орбан повідомив її учасникам, що, згідно з даними розвідки, США пообіцяли Києву, що переговори про вступ до ЄС розпочнуться до кінця 2023 року.

Згідно з даними видання, під час закритих дебатів Орбан заявив, що Будапешт наполягатиме на тому, аби Україна відновила права, якими угорська меншина користувалася до 2015 року.

Прем'єр вказав, що жодних інших нових пропозицій щодо захисту меншини не буде прийнято, оскільки неможливо знати, як ці норми працюватимуть на практиці, переказують його слова джерела.

За даними видання, говорячи про геополітичні ризики, Орбан непублічно казав угорським законодавцям, що вступ України створить "центр сили" в ЄС, в якому домінуватимуть США, як у військовому, так і в політичному та економічному плані.

На думку прем'єра, яку наводять джерела, ця північно-центральноєвропейська зона включатиме три країни Балтії, Польщу, Україну та, меншою мірою, Румунію.

"Треба бути готовими, що кольорова революція все ще може відбутися в білорусі", – переказують співрозмовники Telex слова Орбана, де він мав на увазі серію протестів, які спалахнули в кількох пострадянських країнах раніше, і які, стверджують у москві, підтримали США.

За інформацією джерел, очільник угорського уряду вказав, що можлива білоруська революція, таким чином, створить ще більшу зону домінування Сполучених Штатів.

При цьому, повідомляє видання, Орбан взяв до уваги чисельність населення в ЄС, підрахувавши, що населення країн Балтії, Польщі та України перевищить населення Франції, так що ця зона, сказав він, буде більш впливовою, ніж французька.

Угорський прем'єр також сказав законодавцям, що поділився цією теорією з Емманюелем Макроном, але французький президент "не зовсім чітко зрозумів, що до чого слід додати", йдеться в матеріалі.

Як кажуть спірозмовники Telex, Орбан також заявив, що новий "центр сили" буде економічним важковаговиком, що буде пов'язано, серед іншого, з припливом американських інвестицій та ресурсів для відновлення України.

Все це, за його словами, призведе до того, що "ця нова сила" буде "економічно сильнішою за Німеччину", стверджують джерела.

Прем'єр також зазначив, що ця стратегія, яку він називає "американсько-польською", порушить баланс сил всередині ЄС та зменшить вплив домінуючої нині німецько-французької осі.

За даними видання, Орбан при цьому нагадав про свої попередні спроби зберегти нинішній статус-кво в ЄС, коли пропонувалося доповнити франко-німецьку вісь Вишеградською четвіркою – тобто Чехією, Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

На думку угорського лідера, цього не сталося через те, що Німеччина бачила у четвірці країн конкурента та намагалася її розвалити, повідомляють джерела, і саме нібито тому, серед інших причин, проти Польщі запровадили санкції.

ОрбанЄСУкраїна

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