ПОЛІТИКА

За жовтень окупанти скинули рекордну кількість керованих авіабомб – Міноборони

04 листопада 2025, 13:19
Як відзначають в оборонному відомстві, повітряний терор з боку росії зростає.

За перші 10 місяців цього року російські загарбники скинули таку ж кількість керованих авіаційних бомб, як за увесь минулий рік. 

Як йдеться у повідомленні Міністерства оборони України у Telegram, у жовтні російські окупанти різко збільшили кількість ударів керованими авіабомбами по території України.

"За місяць - понад 5 328 КАБів по позиціях наших військ і прифронтових містах. Це найбільша кількість скинутих КАБів за місяць від початку 2025 року", - наголошується у повідомленні. 

Зокрема, за 10 місяців ворог уже скинув близько 40 тисяч авіабомб. Це стільки ж, скільки за весь минулий рік.

Нагадаємо, що росія різко посилила повітряну кампанію проти України, запустивши у 2025 році більш ніж 44 тисячі безпілотників типу "Шахед" і їхніх варіантів — у чотири рази більше, ніж за весь 2024 рік.

