Заборона імпорту для 5-ти країн ЄС з України почне діяти у вівторок

В Європейській комісії заявили, що тимчасова заборона на імпорт продовольства з України, набуде чинності 2 травня.

Заборона замінить односторонню заборону, запроваджену такими країнами як Польща, Болгарія, Словаччина, Румунія та Угорщина.

Про це повідомляє Інтерфакс, посилаючись на Польське радіо.

"Відповідно до угоди, досягнутої напередодні ЄК з Польщею, Румунією, Словаччиною, Болгарією та Угорщиною, юридичні служби ЄК і генеральна дирекція з торгівлі підготують необхідні регулятивні акти. Мета полягає в тому, щоб вони набули чинності 2 травня", - повідомило радіо.

На прохання України зі списку видалили соняшникову олію, напротивагу залишились пшениця, кукурудза, ріпак та соняшник.

В ЄК пояснили, що пропозиція Європейської комісії полягає в тому, щоб запровадити тимчасову заборону на імпорт не для всього Європейського Союзу, а для цих п'яти прикордонних країн на п'ять чутливих продуктів: кукурудзу, пшеницю, ріпак, соняшник і соняшникову олію.

Проблеми сільгоспвиробників низки країн Європи виникли через надлишок українського зерна та іншої сільгосппродукції на ринках країн Східної Європи.

Спровокувало їх тимчасове скасування з боку ЄС митних зборів на імпорт зерна та олійних культур з України і тому імпорт агропродукції з України в прикордонні держави суттєво зріс.