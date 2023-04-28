Зеленський обговорив з президентом Європейської Ради заборону на імпорт українського зерна
У п'ятницю, 28 квітня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.
Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.
"Провів телефонну розмову з президентом Європейської Ради. Розповів про трагічні наслідки чергового обстрілу українських міст ракетами та безпілотниками, в результаті якого загинули мирні мешканці, у тому числі й діти", - повідомив глава України.
Президент зазначив, що вони детально обговорили ситуацію, що склалася навколо заборони окремими сусідніми державами на ввезення української аграрної продукції.
"Штучне незаконне обмеження торгівлі з Євросоюзом б’є по Україні, яка протистоїть російській агресії, як економічно, так і політично", - додав президент.
Зеленський додав, що в умовах війни з росією Україна як країна-кандидат та Євросоюз мають незмінно дотримуватися положень Угоди про асоціацію та норм і правил єдиного ринку ЄС.
Раніше повідомлялось, що ЄС розглядає експортні обмеження, щоб закрити лазівку в санкціях росії.