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ПОЛІТИКА

Зеленський обговорив з президентом Європейської Ради заборону на імпорт українського зерна

28 квітня 2023, 19:37
Зеленський обговорив з президентом Європейської Ради заборону на імпорт українського зерна
Володимир Зеленський
В Офісі президента повідомили, що лідери України та ЄС детально обговорили ситуацію, що склалася навколо заборони окремими сусідніми державами на ввезення української аграрної продукції.

У п'ятницю, 28 квітня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

"Провів телефонну розмову з президентом Європейської Ради. Розповів про трагічні наслідки чергового обстрілу українських міст ракетами та безпілотниками, в результаті якого загинули мирні мешканці, у тому числі й діти", - повідомив глава України.

Президент зазначив, що вони детально обговорили ситуацію, що склалася навколо заборони окремими сусідніми державами на ввезення української аграрної продукції.

"Штучне незаконне обмеження торгівлі з Євросоюзом б’є по Україні, яка протистоїть російській агресії, як економічно, так і політично", - додав президент.

Зеленський додав, що в умовах війни з росією Україна як країна-кандидат та Євросоюз мають незмінно дотримуватися положень Угоди про асоціацію та норм і правил єдиного ринку ЄС.

Раніше повідомлялось, що ЄС розглядає експортні обмеження, щоб закрити лазівку в санкціях росії.

ЄСзернозеленський

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