Загадковий моноліт у США, що раптово зник з пустелі, тепер виявили на вершині Каліфорнії
Металевий моноліт заввишки три метри на вершині Соснової гори в Атаскадеро, штат Каліфорнія, випадково знайшли місцеві жителі, що займаються пішохідним туризмом (хайкінгом), повідомляє "Громадське".
Конструкція схожа на ту, що раніше знаходили у штаті Юта: моноліт так само був суцільно металевий та мав три сторони. Та на відміну від свого попередника, цей не був міцно закріплений на землі і його можна було зрушити з місця сильним натиском.
Звідки з'явилась ця конструкція - невідомо. Місцевий житель Рей Джонсон повідомив журналістам, що у вівторок, 1 листопада, цього об'єкту ще не було.
Раніше схожий моноліт зник з пустелі штату Юта в США, всього за 9 днів після того, як його вперше побачили.
У день раптового зникнення схожий предмет знайшли у Румунії на пагорбі поблизу міста П'ятра-Нямц, що на північному сході країни.
Між знайденими обелісками знайшли невелику різницю у висоті та поверхні об'єкту - якщо у США він мав гладенькі стіни, то у Румунії був ніби помальований колами.
Що це за моноліт?
Невідому металеву конструкцію у формі обеліска висотою приблизно 3,6 метра знайшли в пустелі штату Юта під час планового польоту гелікоптера, який здійснювали для моніторингу популяції диких баранів у регіоні.
Моноліт помітив один із біологів, який перебував на борту. Аби впевнитися в знахідці, група приземлилася на місці - і переконалася, що це справді металевий моноліт.
Фото невідомої інсталяції одразу ж привернуло увагу людей. Дехто навіть припустив, що це художня інсталяція, натхненна фільмом Стенлі Кубрика «Космічна одіссея» 2001 року.
Після того, як у соцмережах поширилося фото конструкції, люди почали вираховувати, де саме в пустелі розташовано цей об'єкт. Дехто навіть приїжджав поглянути на нього.
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