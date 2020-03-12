Загадковий моноліт у США, що раптово зник з пустелі, тепер виявили на вершині Каліфорнії

Загадкова металева скульптура у формі обеліску раптово з'явилась на вершині гори у Каліфорнії (штат США)

До того дивна інсталяція зникла з пустелі у штаті Юта, а схожий об'єкт знаходили також у Румунії.

Металевий моноліт заввишки три метри на вершині Соснової гори в Атаскадеро, штат Каліфорнія, випадково знайшли місцеві жителі, що займаються пішохідним туризмом (хайкінгом), повідомляє "Громадське".

Конструкція схожа на ту, що раніше знаходили у штаті Юта: моноліт так само був суцільно металевий та мав три сторони. Та на відміну від свого попередника, цей не був міцно закріплений на землі і його можна було зрушити з місця сильним натиском.

Звідки з'явилась ця конструкція - невідомо. Місцевий житель Рей Джонсон повідомив журналістам, що у вівторок, 1 листопада, цього об'єкту ще не було.

Раніше схожий моноліт зник з пустелі штату Юта в США, всього за 9 днів після того, як його вперше побачили.

У день раптового зникнення схожий предмет знайшли у Румунії на пагорбі поблизу міста П'ятра-Нямц, що на північному сході країни.

Між знайденими обелісками знайшли невелику різницю у висоті та поверхні об'єкту - якщо у США він мав гладенькі стіни, то у Румунії був ніби помальований колами.

Що це за моноліт? Невідому металеву конструкцію у формі обеліска висотою приблизно 3,6 метра знайшли в пустелі штату Юта під час планового польоту гелікоптера, який здійснювали для моніторингу популяції диких баранів у регіоні. Моноліт помітив один із біологів, який перебував на борту. Аби впевнитися в знахідці, група приземлилася на місці - і переконалася, що це справді металевий моноліт. Фото невідомої інсталяції одразу ж привернуло увагу людей. Дехто навіть припустив, що це художня інсталяція, натхненна фільмом Стенлі Кубрика «Космічна одіссея» 2001 року. Після того, як у соцмережах поширилося фото конструкції, люди почали вираховувати, де саме в пустелі розташовано цей об'єкт. Дехто навіть приїжджав поглянути на нього.

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