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Загинуть близько 63% людей - вчені спрогнозували, чим завершиться потенційна ядерна війна між США та РФ

Вчені Ратґерського університету провели дослідження і спрогнозували, що ядерна війна між РФ та США приведе до смерті 63% людей на планеті земля.
Загинуть близько 63% людей - вчені спрогнозували, чим завершиться потенційна ядерна війна між США та РФ Фото: Аналітичний центр ADASTRA

До такого висновку прийшли вчені Ратґерського університету в результаті дослідження, опублікованого в журналі Nature Food.

Науковці повідомляють, що із приблизно 12 705 ядерних боєголовок у світі Росія має 5 977, а США – 5 428. Опираючись на дослідження, експерти вважають, що до атмосфери Землі надійде до 165 мільйонів тонн сажі, котра виникне унаслідок великих пожеж, які можуть спалахнути в результаті детонації ядерної зброї.

Вчені припускають, що велика кількості сажі призведе до серйозного падіння температури на Землі. Все це викличе так звану “ядерну зиму”.

Найгірший сценарій викличе падіння температури на Землі на 16 градусів. Все це спричинить проблеми з посівними і вимирання деяких зернових культур, що призведе до голоду. Також будуть негативні наслідки в пасовищах худоби та глобальному морському рибальстві.

"Якщо світова ядерна війна охопить всі країни світу, то планета загине через два роки від голоду", - кажуть вчені.

Раніше росію попередили, що вважатимуть удар по ЗАЕС підставою для застосування статті 5 НАТО.

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20 08 2022 19:45
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