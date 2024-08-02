Захід та росія проводили таємні переговори понад 2 роки – Reuters

Фінальна стадія переговорів проходила в одній з країн Близького Сходу, щоправда в якій, журналісти ще не розвідали.

Переговори між західними країнами і рф про обмін ув’язненими почалися більше двох років тому.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

росіяни заявили про готовність до переговорів через кілька місяців після затримання у рф американської баскетболістки Бріттні Грайнер в лютому 2022 року.

Кремль багато разів звертався до Вашингтона з пропозицією обміняти спортсменку та колишнього морського піхотинця США Пола Вілана, засудженого в рф за шпигунство на кіллера Вадима Красікова. Але у США не вважали цю пропозицію серйозною, оскільки Красіков відбував довічне у Німеччині.