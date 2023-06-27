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Західні партнери просили Україну не наносити удари по території рф під час "заколоту" Прігожина – CNN

27 червня 2023, 11:05
Західні партнери просили Україну не наносити удари по території рф під час
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Союзники попереджали українців не провокувати ситуацію.

Під час повстання "Вагнера" союзники звернулися до України з порадою не наносити ударів всередині росії.

Про це пише CNN

За словами західного чиновника, перед тим, як у суботу начальник “Вагнера” Євген Прігожин зупинився сам, союзники на різних рівнях зверталися до українських посадовців, застерігаючи їх від використання хаосу для нанесення ударів всередині росії.

Занепокоєння полягало в тому, що Україна і Захід будуть розглядатися як такі, що допомагають Прігожину і загрожують російському суверенітету.

Меседж полягав у тому, щоб не розхитувати човен”, – сказав чиновник, додавши, що цей меседж передавався на рівні міністрів закордонних справ, заступників і через послів.
Це внутрішня справа росії”, – сказав чиновник, повторюючи те, що публічно заявляли американські та інші західні чиновники.

Союзники застерігали українців не провокувати ситуацію. Використовуйте можливості на українській території, але не втягуйтеся у внутрішні справи і не завдавайте ударів по наступальних військових об’єктах всередині росії”, – сказав чиновник.

У війні з росією Україну підозрюють у здійсненні все більшої кількості таємних транскордонних атак і диверсій на російських військових об’єктах і навіть в ударі по кремлю за допомогою безпілотника. Українські війська обстріляли російську Бєлгородську область, недалеко від кордону між країнами.

Ви просто не повинні підживлювати наратив, що це була наша ініціатива. Це те, чого завжди хотіли росіяни – довести, що існують загрози російському суверенітету”, сказав чиновник.

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