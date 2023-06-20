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ПОЛІТИКА

Заходу потрібна стратегія, щоб прив'язати допомогу Україні до боротьби з корупцією – The Guardian

20 червня 2023, 17:08
Заходу потрібна стратегія, щоб прив'язати допомогу Україні до боротьби з корупцією – The Guardian
У фонді вважають, що українські олігархи відновлять свій політичний вплив, щойно війна закінчиться.

Західні держави захистять багатомільярдну післявоєнну відбудову України лише тоді, коли ухвалять єдину стратегію, яка ставитиме надання допомоги в залежність від чіткого прогресу в боротьбі з корупцією в судовій системі. Крім того, Київ повинен відновити вимогу для українських держслужбовців декларувати активи, а також забезпечити можливості цифрового відстеження всіх коштів, витрачених на відбудову.

Про це, як пише The Guardian, йдеться в авторитетній доповіді "Німецького фонду Маршалла".

Ці пропозиції відповідають закликам українського громадянського суспільства та послів країн G7 в Україні. Вони також відображають стурбованість тим, що донори досі не розробили стратегію, здатну забезпечити моніторинг коштів, виділених на відбудову країни. Видання зауважує, що з 2014 року Київ досяг прогресу в боротьбі з впливом олігархів, але все ще має багато нереформованих інституцій.

У звіті, опублікованому напередодні Конференції з відновлення України, яку організував уряд Великої Британії, стверджується, що Україна веде війну на два фронти, щоб перемогти росію і назавжди закріпити верховенство права. Члени українського громадянського суспільства відчувають, що їх відсунули на другий план на конференції, де домінуватимуть представники приватного сектору і міжнародні політики.

"Українські олігархи вичікують і готуються до часів після закінчення війни, щоб відновити свій вплив", – йдеться у звіті, співавторами якого виступили колишні американські чиновники, які брали участь в українській антикорупційній реформі.

"За таких реалій продовження викорінення олігархії – критично важливої частини процесу перемоги у війні, відбудови країни та підготовки до вступу в ЄС – потребуватиме значної внутрішньої і зовнішньої підтримки", – підкреслюється у доповіді.

Зазначається, що окрім виконавчої влади, парламент і судова система залишаються "пронизаними потужними, непідзвітними і незрозумілими приватними інтересами".

У документі також вказано, що нова міжвідомча донорська платформа, створена G7, "поки що не змогла змусити країни-донори, кожна з яких має власні процедури захисту та ініціативи щодо антикорупційних реформ в Україні, домовитися про пріоритети політичних реформ".

корупціявійнадопомогаНімечинаУкраїнавідбудова

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