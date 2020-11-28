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Законопроєкт про підтримку малого та середнього бізнесу має набути чинності до 9 грудня - Арахамія

"Питання про локдаун взагалі не обговорювали, а обговорювали питання про ухвалення законопроектів про підтримку малого та середнього бізнесу", - зазначив Арахамія
" Дуже стислі терміни для того, щоб цей законопроект був уже підписаний і набув чинності до 9 грудня, тому що є приблизно два мільйони людей, найманих працівників, за підрахунками уряду, які можуть отримати цю компенсацію до 8 тис.грн на людину", - зазначив Арахамія журналістам у суботу.
Законопроєкт про підтримку малого та середнього бізнесу має набути чинності до 9 грудня - Арахамія Фото: president.gov.ua

Законопроєкт про підтримку малого та середнього бізнесу, що передбачає компенсацію для найманих працівників, має набути чинності до 9 грудня, сказав глава фракції Партії "Слуга народу" Давид Арахамія, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Питання про локдаун взагалі не обговорювали, а обговорювали питання про ухвалення законопроектів про підтримку малого та середнього бізнесу. Дуже стислі терміни для того, щоб цей законопроект був уже підписаний і набув чинності до 9 грудня, тому що є приблизно два мільйони людей, найманих працівників, за підрахунками уряду, які можуть отримати цю компенсацію до 8 тис.грн на людину", - зазначив Арахамія журналістам у суботу після спільної наради керівництва парламенту, уряду та лідерів фракцій.

Він наголосив, що більша частина наради була присвячена цьому питанню, тому що необхідно продумати, "яким чином пройти всі ці бюрократичні узгодження, щоб витримати терміни".

Як повідомлялося, Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект про соціальну підтримку застрахованих осіб і суб'єктів господарювання на період дії обмежувальних протиепідемічних заходів, упроваджених з метою запобігання поширенню в Україні гострої респіраторної хвороби COVID-19. Згідно з документом, наймані працівники з середньою зарплатою за третій квартал 2020 року до 30 тис. грн на місяць, а також особи-підприємці (ФОП), зареєстровані не менше ніж три місяці тому, які втратили дохід унаслідок локдауну, зможуть отримати єдиноразову допомогу обсягом 8 тис. грн.

Окрім цього, президент запропонував відстрочити до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу до 6,8 тис. грн для фізичних осіб, зокрема самозайнятих. У документі також міститься ініціатива про списання пені та штрафів у разі самостійної оплати платником податків за основним платежем упродовж шести місяців після набуття законом чинності. Законопроект також пропонує підвищити поріг обсягу податкового боргу для застосування заходів із його стягнення до 3,06 тис. грн і звільнити платників податків єдиного податку від його сплати за грудень-2020 і січень-травень 2021 року.

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28 11 2020 15:30
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