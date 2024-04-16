Конгрес США затвердив низку законопроєктів щодо посилення фінансового тиску на Іран

Законопроєкти спрямовані на запровадження санкцій проти Тегерана та його союзників.

Палата представників Конгресу США, де більшість зберігають республіканці, у понеділок, 15 квітня, проголосувала за низку законопроєктів щодо посилення фінансового тиску на Іран після масштабної повітряної атаки Тегерана на Ізраїль.

Про це повідомляє The Hill.

Три окремі законопроєкти були винесені на голосування в умовах прискореного процесу, який вимагає підтримки двох третин конгресменів для ухвалення рішення, що дозволяє негайно провести голосування в залі.

Законопроєкти здебільшого спрямовані на запровадження фінансових санкцій проти Ірану, тих, хто його підтримує, і мереж довірених осіб Тегерана.

Ці законопроєкти в основному не викликають суперечок і користуються підтримкою більшості демократів. Серед них - законопроєкт про скасування податкових пільг для неприбуткових організацій, які підтримують терористичні угруповання; законодавство, спрямоване на те, щоб зірвати закупівлю Китаєм іранської нафти й нафтопродуктів; а також спроба відрізати іранський уряд від використання американської фінансової системи.

Але, навіть підтримуючи цей законодавчий пакет, демократи критикують республіканців за те, що вони тижнями не можуть винести на голосування схвалений Сенатом законопроєкт про національну безпеку на 95 мільярдів доларів, який включає допомогу не лише Ізраїлю, але й Україні й Тайваню.

Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон у понеділок ввечері представив республіканцям план просування чотирьох окремих законопроєктів, спрямованих на допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та інші пріоритети національної безпеки. Наразі не зрозуміло, як демократи відреагують на ці пропозиції.

У ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль, застосувавши сотні ударних дронів і ракет.

Після телефонної розмови прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з президентом США Джо Байденом Ізраїль вирішив не завдавати удару у відповідь по Ірану.

Європейський союз також обговорює введення нових економічних санкцій проти Ірану за удари по Ізраїлю. При цьому Брюссель хоче використати всі наявні канали дипломатичного тиску на Тегеран для запобігання прямій конфронтації між Ісламською Республікою та Ізраїлем.