В той час як могутність росії зростає, Західна Європа може знайти лише копійки, щоб витратити їх на оборону.

Про це пише щоденна британська газета The Daily Telegraph.

Уряди країн Євросоюзу надто звикли витрачати всі гроші на соціальну сферу, а військові витрати вони вважають непотрібними.

Захід не може задовольнити потреби України у зброї через недостатні обсяги її виробництва, а збільшувати витрати на зброю європейці досі не готові.

"Багато людей будуть дивуватися, як таке може бути. Артилерійські снаряди – річ не дорога. Україні потрібно лише 10 тисяч снарядів на день, щоб стримати окупантів. У випадку зі снарядами проблема не в грошах, а у відсутності виробничих потужностей", – пише вдання.

Попри могутній ВПК США може виробляти лише 28 000 снарядів калібру 155 мм на місяць – це менше 10% того, що потрібно Україні – і це з цілодобовою роботою заводів.

Мільйони снарядів, які вже використала Україна, здебільшого були взяті з наявних запасів, а не з нового виробництва: це були запаси не лише США, а й кількох інших країн по всьому світу, які побажали приховати свою участь в допомозі Україні.

Наразі Захід намагається розгорнути додаткове виробництво боєприпасів, проте темпи дуже повільні.

Головна причина в тому, що Захід не бачить сенсу у розгортанні великого виробництва лише заради підтримки України, а самі західні армії не планують вести війни подібного типу.

В цьому сенсі згадується війна західної коаліції проти саддамівського Іраку, в якій західні армії відстріляли усього лише 9000 снарядів калібру 155-мм за всю кампанію.

Крім того, Захід не готовий збільшувати витрати на військове виробництво і воліє продовжувати витрачати державний бюджет на соціальні програми. Тож попри те, що російська економіка є мізерною у порівнянні з сукупним ВВП країн НАТО, російське військове виробництво зростає, а російська армія набуває безцінного досвіду сучасної повномасштабної війни.

"Як показує ситуація зі 155-мм снарядами, починати готуватися вже пізно, коли війна почалася. Нам потрібно набратися твердості й перестати вважати, що завданням уряду є надання нам соціальної допомоги та хороших добре оплачуваних робочих місць. Обов’язок уряду - це, перш за все, піклуватися про оборону нації", – написано в матеріалі.

Разом з тим, Чехія через команду урядовців та приватних компаній запросила не менше 800 тисяч великокаліберних боєприпасів із країн усього світу, причому перші постачання в Україну очікуються до червня.