Захід, залежний від соціалки, занадто декадентський, щоб переозброїтися, не кажучи вже про Україну – The Daily Telegraph
Про це пише щоденна британська газета The Daily Telegraph.
Уряди країн Євросоюзу надто звикли витрачати всі гроші на соціальну сферу, а військові витрати вони вважають непотрібними.
Захід не може задовольнити потреби України у зброї через недостатні обсяги її виробництва, а збільшувати витрати на зброю європейці досі не готові.
"Багато людей будуть дивуватися, як таке може бути. Артилерійські снаряди – річ не дорога. Україні потрібно лише 10 тисяч снарядів на день, щоб стримати окупантів. У випадку зі снарядами проблема не в грошах, а у відсутності виробничих потужностей", – пише вдання.
Попри могутній ВПК США може виробляти лише 28 000 снарядів калібру 155 мм на місяць – це менше 10% того, що потрібно Україні – і це з цілодобовою роботою заводів.
Мільйони снарядів, які вже використала Україна, здебільшого були взяті з наявних запасів, а не з нового виробництва: це були запаси не лише США, а й кількох інших країн по всьому світу, які побажали приховати свою участь в допомозі Україні.
Наразі Захід намагається розгорнути додаткове виробництво боєприпасів, проте темпи дуже повільні.
Головна причина в тому, що Захід не бачить сенсу у розгортанні великого виробництва лише заради підтримки України, а самі західні армії не планують вести війни подібного типу.
В цьому сенсі згадується війна західної коаліції проти саддамівського Іраку, в якій західні армії відстріляли усього лише 9000 снарядів калібру 155-мм за всю кампанію.
Крім того, Захід не готовий збільшувати витрати на військове виробництво і воліє продовжувати витрачати державний бюджет на соціальні програми. Тож попри те, що російська економіка є мізерною у порівнянні з сукупним ВВП країн НАТО, російське військове виробництво зростає, а російська армія набуває безцінного досвіду сучасної повномасштабної війни.
"Як показує ситуація зі 155-мм снарядами, починати готуватися вже пізно, коли війна почалася. Нам потрібно набратися твердості й перестати вважати, що завданням уряду є надання нам соціальної допомоги та хороших добре оплачуваних робочих місць. Обов’язок уряду - це, перш за все, піклуватися про оборону нації", – написано в матеріалі.
Разом з тим, Чехія через команду урядовців та приватних компаній запросила не менше 800 тисяч великокаліберних боєприпасів із країн усього світу, причому перші постачання в Україну очікуються до червня.