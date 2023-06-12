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ПОЛІТИКА

Зараз найбільшу загрозу для Латвії становить розвідка з території рф – начальник латвійської спецслужби

12 червня 2023, 19:27
Зараз найбільшу загрозу для Латвії становить розвідка з території рф – начальник латвійської спецслужби
Фото: Ukrinform
кремль використовує для своїх цілей людей, які проживають у Латвії або регулярно в'їжджають у країну.

За останні кілька років латвійським силовикам вдалося зловити кількох чоловіків, які допомагали спецслужбам росії та білорусі. Шпигуни в основному стежили за військовою інфраструктурою країни.

Про це повідомляє глава Служби державної безпеки Латвії Нормундс Межвіетс, пише Delfi.

Начальник латвійської спецслужби каже, що зараз найбільшу загрозу для Латвії становить розвідка з території рф. кремль використовує для своїх цілей людей, які проживають у Латвії або регулярно в'їжджають у країну.

"російську військову розвідку цікавлять відомості про особовий склад збройних сил у Латвії, їхнє технічне забезпечення, будівлі, а також критично важлива інфраструктура країни", - сказав Межвіетс.

Білорус, на ім'я Андрій регулярно в'їжджав до Латвії як турист. Щоразу він таємно фотографував щонайменше один значущий об'єкт, наприклад, залізницю, електричну і газову інфраструктуру, аеропорти, порти, транспортні вузли.

Відео та фото передавав військовій розвідці білорусі. Андрія затримали на базі в Адажі в лютому минулого року. Громадянина Білорусі засудили до восьми років позбавлення волі.

Також негромадянин Латвії, на ім'я Руслан влаштував схованку для зберігання необхідних речей для можливих диверсій. Координати схованки передав представнику Головного розвідувального управління рф.

У січні минулого року чоловіка звинуватили в допомозі іноземній державі проти Латвії та наклали штраф у розмірі 15 000 євро. Обвинувачений визнав свою провину і заплатив штраф.

Голова Служби державної безпеки закликає громадян Латвії дуже уважно ставитися до поїздок у росію та білорусь. На його думку, по інший бік кордону вони наражаються на ризик вербування.

"Це дійсно серйозна проблема, серйозні ризики. Природна краса, дешеві товари або культурно-історична спадщина росії та білорусі не варті того, щоб ставити під загрозу свою безпеку, створюючи собі проблеми в майбутньому", - наголосив Межвіетс.

Латвіярозвідказагроза

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