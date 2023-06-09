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Засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 15 червня в Брюсселі – Пентагон

09 червня 2023, 16:15
Засідання у форматі
джерело glavcom
У Пентагоні додали, що детальнішу інформацію про поїздку повідомлять найближчим часом.

Міністр оборони США Ллойд Остін III і голова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Марк Міллі вирушать до Брюсселя, де 15 червня відбудеться 13-те засідання Контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомили в Пентагоні.

"Держсекретар Остін знову вирушить наступного тижня до Брюсселя, де він і голова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерал Міллі 15 червня проведуть особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України, а потім зустріч міністрів оборони країн НАТО 16 червня", – повідомив прессекретар Міноборони США Пет Райдер на брифінгу.

Місцем проведення чергового "Рамштайну" стане столиця Бельгії Брюссель. Очікується, що однією з основних тем 13-го засідання у форматі "Рамштайн" стане питання створення коаліції бойових літаків "Небесний щит України".

ПентагонРамштайнвійна в Україніросія окупанти

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