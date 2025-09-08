Засновник Blackwater зацікавився українським ринком дронів

Колишній власник найманої компанії Blackwater, а нині засновник Vectus Global Ерік Прінс агресивно пропонує свої послуги в Україні.

Після повідомлень, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість залучення американських приватних військових підрядників в Україні після закінчення війни.

Кілька джерел повідомили The Guardian, що один відомий і суперечливий американець з епохи "війни з тероризмом" вже готується до нового бізнесу.

Видання вказує, що колишній власник найманої компанії Blackwater, а нині засновник Vectus Global Ерік Прінс агресивно пропонує свої послуги в Україні.

Як йдеться в публікації, джерела видання розповіли, що Прінс рекламував себе цінному українському сектору безпілотників і прагнув зустрітися з провідними представниками галузі.

Зазначається, що його цікавлять можливості придбати виробників дронів, які мають представництва в Україні. Однак, як зазначає видання, для України ці компанії наразі є стратегічними активами.

За даними видання, остання спроба Прінса співпала з намаганнями президента США Дональда Трампа в серпні стати посередником мирної угоди між президентом України Володимиром Зеленським та кремлівським диктатором владіміром путіним. Проте спроти Трампа поки що не принесли жодних дипломатичних проривів.

Оскільки дрони стали основним засобом вбивства в цій війні, вказує видання, західні інвестори та оборонні компанії кинулися отримувати доступ до бажаних даних про поле бою в Україні та нових технологій дронів для власних товарів.

Як зазначає видання, те, що Прінс хоче зробити те саме, не є дивним. Стверджується, що він має тісні зв'язки з адміністрацією Трампа і має досвід отримання прибутку від закордонних воєн.

Колишній солдат американських спеціальних сил, який має досвід роботи в Україні, розповів виданню, що він не здивований таким інтересом з боку Прінса, адже безпілотники наразі є невід’ємною частиною світу приватних військових компаній. На його думку, без дронів чи систем радіоелектронної боротьби вони фактично не здатні діяти в сучасних умовах.

За даними видання, колишня компанія Прінса Blackwater була на піку своєї популярності під час воєн в Іраку та Афганістані, тоді йому були видані контракти на мільйони доларів за наймання своїх кадрів в якості охоронців і операторів для ЦРУ, Державного департаменту і Пентагону.

Однак, в 2007 році в Багдаді сталася різанина, яку, за даними, вчинили деякі його підрядники й це призвело до тюремних вироків, розслідувань Конгресу і внесення компанії до чорного списку.

Видання ділиться даними, що Прінс давно розглядає Україну, буцімто ще в 2020 році він пропонував президенту України Володимиру Зеленському, якого тільки-но обрали на цю посаду, багатомільярдний план з використанням своєї приватної армії для врегулювання замороженої війни в східному регіоні Донбасу. Однак, угода тоді так і не була реалізована.

Керівник міжнародної компанії, яка виробляє дрони розповів, що у Прінса погана репутація й жодна чесна людина не найме його.