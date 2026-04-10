Завдяки дронам Україна здобула перевагу на полі бою – ISW
10 квітня 2026, 10:31
В останні місяці Україна значно посилила свою ударну кампанію, і результати цього видно на полі бою.
Сили оборони України досягли переваги над російськими військами на полі бою у використанні безпілотників, що сприяє зупинці російського просування. І це визнають не лише російські пропагандисти, а й, за непідтвердженими повідомленнями, навіть у кремлі.
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті.
Аналітики звернули увагу, що Україна значно посилила свою ударну кампанію проти логістики, військової техніки та живої сили рф з кінця 2025 року та особливо на початку 2026-го. Вони отримали геолокаційні докази того, що українські війська завдали 41 удару середньої дальності у січні 2026 року, 61 - у лютому, 115 - у березні.
Ці українські удари були здебільшого спрямовані проти російських сил та засобів на сході й півдні України, зокрема поблизу окупованого Донецька, що "погіршило підготовку росії до наступальних операцій в останні тижні та місяці".
ISW нагадав, що, за даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, озвучиними 9 квітня, українські війська безпілотних систем виконують понад 11 000 бойових вильотів на день і завдали ударів по понад 150 000 перевірених цілях лише у березні 2026 року – на 50 відсотків більше, ніж у лютому 2026 року. Він зазначив, що українські війська завдали понад 350 ударів середньої дальності, зокрема по 143 російських логістичних об'єктах та складах, 52 - командних пунктах, 20 - по об'єктах нафтогазової та енергетичної інфраструктури.
Аналітики пишуть, що російські військові блогери також визнали, що Україна досягає успіхів у використанні безпілотників на полі бою та в інших технологічних адаптаціях.
"ISW нещодавно спостерігав за повідомленнями про те, що українські технологічні адаптації та інновації у сфері безпілотників дозволили українським силам завдати більших втрат росіянам у першому кварталі 2026 року (приблизно з 1 січня по 31 березня) порівняно з 2025 роком", - йдеться у звіті.
При цьому, зазначається, російський військовий блогер також нещодавно заявив, що українські війська на межі Дніпропетровської та Запорізької областей для ударів по російських силах одночасно використовують від 300 до 400 безпілотників, розгорнутих на глибину 20 кілометрів. Експерти наголосили, що російські чиновники неодноразово намагалися поширити хибний наратив про те, що українська лінія фронту та політична стабільність перебувають на межі колапсу, намагаючись переконати Захід капітулювати перед російськими вимогами, які росія не може забезпечити військовим шляхом.