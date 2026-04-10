Завдяки дронам Україна здобула перевагу на полі бою – ISW

В останні місяці Україна значно посилила свою ударну кампанію, і результати цього видно на полі бою.

Сили оборони України досягли переваги над російськими військами на полі бою у використанні безпілотників, що сприяє зупинці російського просування. І це визнають не лише російські пропагандисти, а й, за непідтвердженими повідомленнями, навіть у кремлі.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Аналітики звернули увагу, що Україна значно посилила свою ударну кампанію проти логістики, військової техніки та живої сили рф з кінця 2025 року та особливо на початку 2026-го. Вони отримали геолокаційні докази того, що українські війська завдали 41 удару середньої дальності у січні 2026 року, 61 - у лютому, 115 - у березні.

Ці українські удари були здебільшого спрямовані проти російських сил та засобів на сході й півдні України, зокрема поблизу окупованого Донецька, що "погіршило підготовку росії до наступальних операцій в останні тижні та місяці".

ISW нагадав, що, за даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, озвучиними 9 квітня, українські війська безпілотних систем виконують понад 11 000 бойових вильотів на день і завдали ударів по понад 150 000 перевірених цілях лише у березні 2026 року – на 50 відсотків більше, ніж у лютому 2026 року. Він зазначив, що українські війська завдали понад 350 ударів середньої дальності, зокрема по 143 російських логістичних об'єктах та складах, 52 - командних пунктах, 20 - по об'єктах нафтогазової та енергетичної інфраструктури.