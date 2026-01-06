Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський готується до сценарію, за яким росія відмовиться від мирних переговорів – NYT

06 січня 2026, 11:46
Скріншот https://t.me/V_Zelenskiy_official/
Попри те, що ще нещодавно Зеленський заявляв про "90% готовності" мирної угоди, за його словами, прогрес фактично зупинився, а позиція росії залишається невизначеною.

Оцінки президента України Володимира Зеленського щодо перспектив мирних переговорів із росією стали значно обережнішими на тлі триваючих консультацій між Україною, США та Європою. Київ дедалі більше готується до сценарію, за якого Москва відмовиться від будь-яких домовленостей.

Про це пише The New York Times.

"Я не хочу і не чекатиму ще пів року, сподіваючись, що, можливо, це спрацює. Є два шляхи: перший - припинення війни, другий - підготовка до негативних кроків з боку росії", - заявив Зеленський журналістам у Києві.

Президент наголосив, що Україна одночасно веде переговори й готується до продовження війни, оскільки москва вже відхилила частину українських пропозицій.

"Я розумію, що ми дуже близькі до результатів, але в якийсь момент росія може все заблокувати", - сказав він.

На цьому тлі у вівторок у Парижі має відбутися саміт європейських лідерів, присвячений гарантіям безпеки для України після можливого припинення вогню. Водночас держсекретар США Марко Рубіо скасував участь у зустрічі через інші міжнародні кризи, що, за оцінками оглядачів, може ускладнити переговорний процес.

Зеленський визнав, що ключові питання залишаються невирішеними: територіальні поступки, контроль над окупованою Запорізькою АЕС та формат післявоєнних гарантій безпеки. Україна наполягає на гарантіях, подібних до статті 5 НАТО, і вимагає обов’язкової участі Франції та Великої Британії у можливій миротворчій місії.

Водночас росія категорично виступає проти будь-якої присутності військ НАТО в Україні та продовжує наступальні дії на сході, що послаблює переговорні позиції Києва.

Попри це, Зеленський наголосив, що альтернативи переговорам під керівництвом США немає:

"Багато вже напрацьовано, і ми повинні поважати працю людей і час, бо кожної хвилини люди в Україні страждають. Ось чому я вважаю, що альтернативи немає".

війна

